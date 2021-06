Allahu akbar! – kiáltotta Würzburgban a szomáliai késes ámokfutó, aki több embert megölt

A rendőrség tájékoztatása szerint a terrorista egy Würzburgban élő, 24 éves szomáliai migráns, aki 2015-ben, a nagy migránshullám idején érkezett a városba – olvasható az Origo cikkében.

A Bild szerint, a migráns egy szupermarketben lopott egy kést, és azzal támadta meg véletlenszerűen a járókelőket, akik közül többen megpróbálták megállítani. Először egy bankba rohant be, majd utána az utcán folytatta a késelést.

Multiple people wounded following stabbing rampage in central #Würzburg, #Germany. The suspect is in custody. pic.twitter.com/dnwvHhCkOi

— JihadiThreatMonitor (@jihadi_threat) June 25, 2021