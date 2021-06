A hétvégén kiderül, kik képviselik Székelyföldet a Nemzeti Vágtán

A hétvégén rendezik meg Székely Vágtát a sepsiszentgyörgyi Óriáspince tetőn. A vágtán 11 település versenyzője állt rajthoz. Az első három, valamint a rendező Sepsiszentgyörgy lovasa jut be a budapesti döntőbe.Idén elmarad a Góbé Futam, és kulturális rendezvények sem lesznek. A vírushelyzet miatt pedig kevesebb néző vehet részt a futamokon is. A Székely Vágta nemcsak egy verseny, nemcsak egy előfutama a Nemzeti Vágtának, hanem egy székely identitásmegerősítő rendezvény is – mondta Tamás Sándor, Kovászna megyei tanács elnöke.