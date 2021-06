A bevándorlásról is tárgyalt Ferenc pápa és az Európai Parlament elnöke

„Világossá kell tennünk, hogy a befogadás nagyon fontos, de az életek megmentése még fontosabb” – mondta a 65 éves olasz szociáldemokrata politikus újságíróknak, miután kihallgatáson fogadta őt a katolikus egyházfő.

„Nem emberséges egy olyan Európa, amely nem védi meg és hagyja meghalni a tengeren hánykolódó menekülteket” – hangoztatta Sassoli, hozzátéve, hogy meg kell menteni a Földközi-tengeren bajba jutó embereket, és hogy „nem milliókról, hanem ezrekről” van szó.

Líbiából és Tunéziából rendszeresen vágnak neki a Földközi-tengernek kis gumicsónakokon, Európába tartva. Sokan kerülnek bajba a nyílt tengeren, elsüllyed a hajójuk és a vízbe vesznek. Idén legalább 827 bevándorló és menekült vesztette életét a Földközi-tengeren.

In my conversation with @Pontifex today, we focused on the need to protect the weakest and most vulnerable.

The rights of people must be the measure of all things.

Only if it reduces inequalities, will we have a successful European recovery. https://t.co/Dwnp9uNg9Z pic.twitter.com/dEp3SvbuSp

