Több mint húsz évre ítélték el a George Floyd halálát okozó rendőrt

Huszonkét és fél évi börtönre ítélte az illetékes amerikai bíróság pénteken a tavaly májusban brutális fellépésével az afroamerikai George Floyd halálát okozó volt minneapolisi rendőrt, Derek Chauvint.

Büntetését a legveszélyesebb bűnözőknek fenntartott minnesotai fegyházban, a supermax Oak Park Heightsban fogja letölteni. Azóta, hogy 2021. április 21-én bűnösnek találták, magánzárkában tartották.

Here we go #chauvintrial pic.twitter.com/K3pLw6Buak

BREAKING: ** 22.5 YEARS FOR GEORGE FLOYD MURDER ** Ex-Minneapolis cop Derek Chauvin sentenced to 22.5 years in prison for George Floyd murder https://t.co/LBn8jjFsAc #ChauvinSentencing #ChauvinTrial pic.twitter.com/YEa4ViBCP1

— 🍔TVDinner 🍟🍰🍳🍝🍕 🍩🍦 (@tvdinner2) June 25, 2021