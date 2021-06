Pszichiátriai osztályra került a dél-afrikai nő, aki azt állította, hogy tízes ikreket szült

Megosztás Tweet



A dél-afrikai nőt, aki azt állította, hogy egyszerre tíz babának adott életet, pszichiátriai kivizsgálásra küldték egy kórházba, miközben egyre több a találgatás arról, hogy valóban tízes ikrekkel volt-e terhes.

Ahogy azt korábban a hirado.hu is megírta, ha igaz, hogy a dél-afrikai nő tízes ikreknek adott életet, akkor az akár világrekord is lehet, ám ezt az orvosok még nem erősítették meg.

A 37 éves Gosiame Thamara Sitholét – aki az állítólagos rekordszüléssel került a címlapokra – a múlt héten a johannesburgi Tembisa kórház pszichiátriai osztályára szállították, ahol egy orvosi csapat megvizsgálta – tudhattuk meg a New York Post cikkéből.

Az orvosi vizsgálat kimutatta, hogy nincsenek olyan fizikai hegek, amelyek egy nemrégiben végzett császármetszésre utalnának.

A nő ügyvédje, Refiloe Mokoena szerint Sithole azt állítja, hogy „most akarata ellenére tartják fogva” a kórházban.

Az ügyvéd azt is elmondta, hogy Sithole visszautasította, hogy a kórházba vigyék, mert úgy érezte, beszámítható.

„Ezután utasított, hogy kísérjem el a Tembisa kórházba, és amikor megérkeztünk, egyenesen a 14-es kórterembe, a pszichiátriai osztályra vitték. Azt mondták nekem, hogy most, hogy őrizetbe vették, nem engedik, hogy az ügyvédek és a pszichológusok csapata, akiket kért, jelen lehessenek” – mondta Mokoena.

A kórházi látogatás volt a legújabb fordulat a különös történetben – amelyben még

a csecsemők állítólagos apja, Teboga Tsotetsi is részt vett, aki maga is megkérdőjelezte a gyerekek létezését.

Ugyanis az állítólagos apuka többször is megpróbálta meglátogatni a barátnőjét, de az nem közölte, hogy hol tartózkodik, és hogy milyen állapotban vannak a babák.

A helyi egészségügyi tisztviselők azt is elmondták, hogy nincs nyilvántartásuk arról, hogy a tízes ikrek a régió egyetlen magán- vagy állami intézményében is megszülettek volna – számolt be az Eyewitness News.

A címlapfotón: Gosiame Thamara Sithole (Fotó: Twitter.com)