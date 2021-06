Összedőlt ház Miamiban – 100 lakót még mindig keresnek

Az ABC News hírtelevízió és a Miami Herald című helyi lap 99-re teszi a ház eltűntként kezelt lakóinak számát.

A jelentések szerint legalább egy embert holtan találtak, és a szerencsétlenségben legkevesebb tucatnyian megsérültek, közülük ketten válságos állapotban vannak.

– egy a CNN hírtelevízió által közzétett videofelvétel tanúsága szerint alig néhány másodperc leforgása alatt.

A megyei tűzoltósághoz helyi idő szerint hajnali 1 óra 30 perckor futott be egy hívás a Champlain Towers South elnevezésű társasház egy részének összeomlásáról a Miami Beachtől mintegy 10 kilométerre északra található Surfside-ból.

Raide Jadallah, a Miami-Dade megyei tűzoltóság helyettes mentésvezetője

A helyszínről érkezett videofelvételeken látszik, hogy az épület nagy része romhalmazzá vált, illetve látható, amint egy kisfiút élve emelnek ki a romok közül.

A helyszínen tűzoltók és mentősök százai dolgoznak, keresőkutyák és drónok segítségével kutatva át a törmeléket a lehetséges túlélők után.

