Késes támadás Németországban: három embert megölt, többet megsebesített az ámokfutó – VIDEÓ

A Bajorország tartományi város rendőrségének tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőt „lőfegyverhasználattal” ártalmatlanították és őrizetbe vették. Több ember meghalt, és többen megsebesültek. A feltételezett elkövető már nem jelent veszélyt, és nincsenek arra utaló jelek, hogy lettek volna társai – közölte a rendőrség.

Részletes tájékoztatást későbbre ígértek. A Bild című lap értesülése szerint hárman vesztették életüket és hatan sebesültek meg.

Update: The male suspect in the #Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. #Wuerzburg #Germany pic.twitter.com/iyZ6r2oLCe

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 25, 2021