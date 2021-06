Amíg a világ a koronavírus-járvánnyal küzd, addig Afrikában egy másik pusztító fertőzést megállítottak

Megosztás Tweet



Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO bejelentette, hogy a Guineában kitört járvány véget ért. Az egyik leghalálosabb vírust sikerült visszaszorítani.

Az afrikai országban februárban kezdődött el a második ebolajárvány, ami 12 halálos áldozatot követelt. Összesen 16 fertőzöttet és hét, valószínűleg fertőzött személyt azonosítottak, ami mutatja, hogy ez a hullám jóval korlátozottabb volt, mint a 2013 és 2016 között lezajlott. Akkor több mint 11 ezren haltak meg, többségében Guineában, Libériában és Sierra Leonéban.

A járvány lezárásának bejelentéséhez a nemzetközi előírások szerint 42 napnak kellett eltelnie új eset nélkül, kétszer annyi időnek, mint a vírus lappangási ideje.

A nyugat-afrikai országban az előző járvány alatt a bevezetett intézkedések ellen annyira ellenségesek voltak a helyiek Guinea erdős délkeleti részén, hogy több alkalommal megtámadták vagy megölték a kormány alkalmazottait. Most azonban az emberek hozzáállása is jobb volt, és az egészségügyi rendszer is hatékonyabban működött.

A WHO 24 ezer ebola elleni vakcinát szállított Guineába, ahol 11 ezer nagy kockázatnak kitett lakost, és 2800, a fertőzéssel küzdő egészségügyi dolgozót is beoltottak. Az Egészségügyi Világszervezetnek pedig több mint száz szakértője dolgozott a térségben a járvány megfékezésén.

Amerikai kutatók egyébként kimutatták, hogy a mostani és a korábbi járvány között kapcsolat volt, egy túlélőben megmaradó fertőzés okozta a második hullámot.

Az ebola súlyos lázzal jár, majd rosszabb esetben később a vérzéses lázra jellemző tünetek, hasmenés, hányás, fokozott vérzékenység, végül többszervi elégtelenség és keringési sokk alakul ki hatására.

A betegség halálozási rátája kezdetben 50–90 százalék körüli volt,

de 2019-ben megtalálták az ebola ellenszerét, amivel a betegség halálozási rátája 6 százalékra csökkent.

A fertőzés szoros érintkezés útján, testnedvekkel fertőz, a legnagyobb veszélynek azok az emberek vannak kitéve, akik együtt élnek egy beteggel vagy őt ápolják.

A címlapfotó illusztráció.