Részben összeomlott egy lakóház Floridában

A helyszínen tűzoltók és mentősök százai több tonna törmeléket fésülnek át lehetséges túlélők után kutatva. Sally Heyman, Miami-Dade megyei biztos elmondta: a hatóságok próbálnak kapcsolatba lépni a feltehetőleg az épületben lakó 51 emberrel. Egy tűzoltó közlése szerint 35 embert sikerült kimenekíteni a romok alól eddig.

Ron DeSantis floridai kormányzó szerint lehetséges, hogy további áldozatokra bukkannak a romok alatt. DeSantis közölte: azt tervezi, hogy a helyszínre látogat.

Charles Burkett, a Miami Beachtől északra fekvő Surfside település polgármestere figyelmeztetett, hogy a halottak száma feltehetően emelkedni fog. A polgármester az NBC televíziónak elmondta, hogy legalább két embert szállítottak kórházba, ahol egyikük belehalt a sérüléseibe.

Search & rescue efforts are ongoing, with #MDFR crews searching the building and the debris around the structure for any survivors. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/LqQ2lj5EHn

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021