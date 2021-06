Lövéseket adtak le egy brit hadihajóra a Fekete-tengeren

Egyelőre ellentmondó információk állnak rendelkezésre a Fekete-tengeren történt fegyveres incidensről, melyre azt követően kerülhetett sor, hogy – orosz források szerint – a brit HMS Defender romboló megsértette az orosz felségvizeket a Krím-félsziget délnyugati csücske, a Fiolent-fok közelében.

Az orosz védelmi minisztérium hírügynökségek által idézett közleménye szerint a brit romboló orosz felségvizekre lépett a Fekete-tengeren. „A rombolót figyelmeztették, hogy az orosz határok megsértése esetén fegyvereket fognak használni vele szemben. Nem reagált.” – áll a tájékoztatásban, mely szerint a határsértő hajót a Fekete-tengeri Flotta és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrszolgálata közösen fordította vissza.

🔴Breaking: Russian forces fired warning shots at a Royal Navy destroyer after it entered the country's territorial waters in the Black Sea, the Russian Defence Ministry has said https://t.co/2lu0iFPD9s

— The Telegraph (@Telegraph) June 23, 2021