„Úristen, túl alacsonyan száll” – mondta a szemtanú a repülőbaleset előtt

A victoriai rendőrség szerint a repülő fának ütközött nem sokkal azután, hogy felszállt a moorabbini repülőtérről – írta az ABC News. A pilóta egyedül tartózkodott a gépen. Súlyos sérüléseket szenvedett, amikor lezuhant a melbourne-i Old Dandenong Road melletti golfpályára.

Az egyik szemtanú, Abel Teke éppen egy teherautóval jött egy közeli bányából, amikor meglátta a repülőgépet a levegőben.

„Azt gondoltam magamban: úristen, túl alacsonyan száll. A következő pillanatban nekiütközött egy fának, és orral a földbe csapódott” – közvetítette szavait az ABC News.

Teke és munkatársai azonnal a segélyhívót tárcsázták, és szaladtak, hogy segítsenek a pilótának. A szemtanú elmondta, hogy megijedtek, mert a gép füstölni kezdett, így poroltó készüléket ragadtak. Folyamatosan beszéltek a pilótához, hogy ébren tartsák, és az esetleges gerincsérülés miatt nem engedték, hogy megmozduljon, amíg a mentősök oda nem értek.

Videóra vették, ahogy beszélnek hozzá, és azt mondogatják neki, hogy ne mozduljon meg. A férfi eszméleténél volt, de a kérdéseikre nem válaszolt. A videón látszik, ahogy a mentősök a férfi segítségére érkeznek.

