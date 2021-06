Magyarországot kritizálva tizenhárom uniós ország állt ki az LMBTQ-jogok mellett

Wilmés tájékoztatása szerint Belgium mellett

Wilmés, aki az általános uniós ügyekért felelős miniszerek Luxembourgban zajló ülésén vesz részt, kijelentette: mivel az új magyar jogszabályok aláássák Európa alapvető értékeit, a Benelux-országok „mint a szexuális kisebbségek jogainak hagyományos védelmezői” felvetették a kérdést a tanácsülésen. Az Európai Unió értékei nem választhatók szabadon –tette hozzá.

„Kollektív felelősségünk az összes uniós állampolgár jogainak védelme, ezért kötelességünk felszólalni és reagálni, ha ezeket a jogokat és értékeket aláássák. Kötelességünk azt is elmondani partnereinknek, amikor mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy rossz útra tértek” – fogalmazott.

On the initiative of Belgium and #Benelux, 13 member states send a strong signal against recent anti-#LGBTIQ laws 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️passed in #Hungary and call on @EU_Commission to act. Determined to protect Europe's values and the rights of ALL ! https://t.co/q4Pp2fe5LY

— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) June 22, 2021