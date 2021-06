Jourová fenyeget: Brüsszel vizsgálja a magyar pedofilellenes jogszabályt

Vera Jourová a nemrégiben elfogadott magyar pedofilellenes jogszabállyal összefüggésben kijelentette: a véleménynyilvánítás szabadságát védeni kell, és senkit sem szabad hátrányosan megkülönböztetni szexuális irányultsága miatt.

On Hungary, I presented several concerns, such as the continuous challenges faced by the National Judicial Council, decision to not renew the broadcasting license of independent Klubrádió, ban on dissemination of #LGBTI content to persons under 18.

— Věra Jourová (@VeraJourova) June 22, 2021