Hétórás összecsapásba torkollott az illegális techno-parti, egy férfi keze leszakadt

Többen megsérültek, egy férfinak pedig a keze is leszakadt egy robbanástól Franciaország nyugati részén, ahol egy illegális partit számolt fel a rendőrség. Az éjszakai kijárási tilalom ellenére mintegy 1500 fiatal bulizott együtt, majd rátámadtak a rendőrökre, akik megpróbáltak véget vetni a partinak. A rendőrök és a bulizók csatája hét órán át tartott – közölte az M1 Híradója.



Négyszáz rendőrt vezényeltek ki egy szabadtéri techno-partihoz a franciaországi Bretagne régió egyik kisvárosának lóverseny pályájára. Késő éjszakába nyúló illegális buli miatt riasztották őket, de végül az oszlatás szabályos közelharcba torkollott.

A rendőrökre kövekkel, Molotov-koktélokkal, ágakkal, cölöpökkel támadtak, azaz mindennel, ami a partizók keze ügyébe került. A rendőrök a csata során könnygázzal, kábító gránáttal próbálták megfékezni a tömeget, de a mintegy 1500 résztvevőt csak nehezen tudták rákényszeríteni arra, hogy elhagyják a területet.

A technósok és a rendőrök küzdelme hét órán keresztül zajlott, már megvirradt, amikor még mindig tartottak a zavargások.

A hatóságok azért mentek ki a helyszínre, mert az egybegyűltek megsértették a járványügyi intézkedéseket. A partizók egyszerűen nem tudták kivárni a vasárnapot, amikor az egész országban véget ér a 2020 végén bevezetett éjszakai kijárási tilalom.

Az összecsapás során több rendőr kórházba került, az illegális bulizók közül is sokan megsérültek. Helyi beszámolók szerint egyikük egy robbanástól a kezét is elvesztette.

A mostanihoz hasonló jelenetek játszódtak le tavaly szilveszterkor, Lieuron környékén, amikor ugyancsak rendőrökre támadtak egy illegális buli résztvevői.

Azon a partin két és fél ezren voltak, a francia rendőröknek pedig két nap után sikerült csak felszámolni a rendezvényt.

A résztvevők akkor is kövekkel és üvegekkel dobálták meg az egyenruhásokat, akik könnygázzal is megpróbálták feloszlatni a tömeget. A bulizók a járvány kellős közepén fittyet hánytak a korlátozásokra, sőt külföldiek, németek, belgák és angolok is érkeztek a helyszínre, akik az utazási tilalmat szegték meg, csak hogy ott lehessenek a partin.