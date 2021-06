„A migráció magasabb biztonsági kockázat, mintha fegyverrel támadnának Európára”

Megosztás Tweet



Sok országnak a koronavírus-járványon kívül más nehézségekkel is meg kellett küzdenie az elmúlt időszakban. Olaszország területére a mai napig érkeznek olyan hajók, amelyek fedélzetén illegális bevándorlók próbálnak bejutni az ország területére. Ez az utóbbi időszakban még nagyobb nehézséget jelent, ugyanis képtelenség minden beérkező embert letesztelni, így a vírus behurcolásának veszélye is igen nagy. Földi László titkosszolgálati szakértő szerint ez magasabb biztonsági kockázat, mintha fegyverrel támadnának Európa partjainál. A fegyver ugyanis látható, míg a vírus nem.

Ahogy azt korábban megírtuk terjed az elsőként Indiában azonosított vírusmutáció Olaszország több tartományában is. A Delta variánst a Földközi-tengeren keresztül Lampedusa szigetére érkezett bevándorlók között is regisztrálták. A Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! című műsorának Sárközy Júlia római tudósító számolt be az aktuális eseményekről.

Lampedusa szigetére egy tízfős csoport érkezett május végén Bangladesből Líbián keresztül, és utóbb kiderült, hogy a Delta vírusvariánssal fertőzöttek. A csoport tagjait karanténhajón helyezték el.

„Csak a Lampedusára érkező bevándorlókat tesztelik tüzetesen, akik máshol kötnek ki az országban és szétszélednek, azokat nem tudják ellenőrizni”

– mondta a tudósító.

Azt is hozzátette, hogy folyamatosan érkeznek a bevándorlók Olaszország területére. Az év eleje óta 17 ezren, ami majdnem háromszor több, mint tavaly ilyenkor.

A bevándorlók összlétszámát tekintve sem túl rózsás a helyzet. 85 ezren vannak országszerte befogadótáborokban, és a szicíliai és lampedusai táborokban is jelentős számú illegális bevándorló él.

A mediterrán ország helyzetén az sem javít, hogy a pandémia kezdete óta egyetlen uniós ország sem vett át menedékkérőket Olaszországtól. Mario Draghi miniszterelnök szándéka, hogy a jövő heti uniós csúcstalálkozón az Európai Bizottságnak határozattervezetet nyújt be a migránsok átvállalásának kezdeményezésére.

Földi László titkosszolgálati szakértő nem érti, miért beszélnek még mindig sokan menekültekről. Ehhez az kellene, hogy ezek az emberek az életüket mentsék valami elől.

„Egy olyan bevándorlási hullámról beszélünk, amelyet politikailag félre akarnak érteni, meggyőzve ezzel a közvéleményt” – emelte ki.

Hozzátette, hogy 2015 előtt is volt bevándorlási protokoll Európában, és szerinte nem kellene újat kitalálni, hanem egyszerűen vissza kellene térni Európa törvényes rendjéhez.

Nagy probléma, hogy olyan bevándorlók érkeznek más országokból,

akikről nem tudják megállapítani, hogy egészségesek vagy nem, miközben járvány van Európában. Ez magasabb biztonsági kockázat, mintha fegyverrel támadnának Európa partjainál. A fegyver ugyanis látható, míg a vírus nem

– hangsúlyozta.

Állítása szerint Európának megvan a megfelelő rendszere, amely képes lenne megvédeni a kontinenst a törvénytelen belépőktől, csak az akarattal van a probléma. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) felett ülő vezetők nem szeretnének véget vetni a jelenlegi helyzetnek.

„Nem munkaerő, hanem vásárlóerő csábítás folyik” – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy a fogyasztásra ösztönzik ezeket az embereket, így fenntartva a profit folyamatos növekedését.

