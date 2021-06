Pedofília és erőszak: Hollywood sötét arca, amikor nem forog a kamera

Megosztás Tweet



Van, akinek a mocskos titka hosszú ideig rejtve maradt. Megmutatjuk Hollywood legsötétebb arcát.

Martin Weiss

Martin Weiss Hollywood egyik legismertebb menedzsere volt, aki kifejezetten gyerekszínészekkel foglalkozott. A rém mindössze egy év börtön kapott, és regisztrálták mint szexuális elkövetőt, miután egyik áldozata azt mondta, hogy Weiss három év alatt 30–40 alkalommal szexuálisan zaklatta, amikor a fiú 11-12 éves volt.

Jeffrey Jones

Jeffrey Jones (Fotó: Greg Gorman/Wikipédia)

Jeffrey Jones sok filmből lehet ismerős a magyaroknak, szerepelt az Amadeusban, a Meglógtam a Ferrarival című filmben, Az ördög ügyvédjében vagy legutóbb a Deadwood – A film című moziban.

A színészt még 2002-ben tartóztatták le, miután egy 14 éves fiúnak azért fizetett, hogy meztelenül pózoljon neki, amíg ő fényképeket készít. Bejegyezték mint szexuális bűnözőt, és később újra letartóztatták, mert nem közölte a rendőrökkel, hogy megváltozott a lakhelye.

Ian Watkins

Ian Watkins 2011-ben a Sziget fesztiválon (Fotó: MTI/ Mohai Balázs)

Ian Watkins, a Lostprophets énekese 35 évet kapott 13 kiskorú megrontásáért és kisbaba megerőszakolásáért.

A bíróság két nőt is bűnösnek talált, akik felajánlották a gyerekeiket a pedofilnak, az egyikük a 11 hónapos kisfiát. Watkinsnak még a számítógépes jelszava is egy gusztustalan szöveg volt arról, hogy mit tesz a gyerekekkel. Nem csoda, hogy a bíró 2013-ban azt mondta, hogy ehhez hasonló undorító bűncselekménnyel még nem találkozott. A pedofil szörny hiába került börtönbe, még azután is tartotta a kapcsolatot az elvakult rajongóival, főleg azokkal, akiknek gyereke volt. Egy 21 éves nőtől azért vették el a kétéves kislányát, mert a levelezés után eljegyezte az énekes, és többek között arról fantáziált, hogy mi lenne, ha szex közben rájuk nyitna a kétéves kisgyerek. Watkins sosem tanúsított megbánást, sőt egy rajongójának azt mondta, hogy nem érti, mire ez a nagy felhajtás, felháborodás.

R. Kelly

Robert Kelly (Fotó: MTI/EPA/Tannen Maury)

Nehéz összeszámolni, hogy hány nő vádolta meg R. Kelly zenészt szexuális bűncselekményekkel. A botrányairól szól a Túlélni R. Kellyt dokumentumfilm is. Mindig népszerűségét használta fel arra, hogy fiatal lányokkal szexelhessen. Állítólag előfordult, hogy gusztustalan kéréseit azzal fokozta, hogy arra kérte az egyik lányt, nevezze apucinak, miközben levizelte. R. Kelly beteges rajongása a fiatal lányok iránt évtizedek óta nyílt titok, a tragikus sorsú (22 évesen halt meg repülőgép-szerencsétlenségben) Aaliyah még csak 15 éves volt, amikor elvette feleségül (hamisított papírokkal). A házasságot később érvénytelenítették. A férfi ügyvédje korábban azzal próbálta mentegetni R. Kellyt, hogy nem tudott arról, hogy Aaliyah ennyire fiatal. De előkerült egy 1994-es videófelvétel, amelyen R. Kelly elmondja, hogy egy nagyon tehetséges fiatal lánnyal dolgozik, aki 14 éves, és Aaliyah-nak hívják.

R. Kelly ellen jelenleg is folyamatban van több szexuális visszaélési és testi sértési ügy. De mivel Kelly funkcionális analfabéta, nem képes szöveget értelmezni. Az ügyvédei hivatkoznak is arra, hogy a bizonyítékokkal kapcsolatban sem egyszerű vele beszélni.

Jeffrey Epstein

Geoffrey Berman New York déli körzetének ügyésze sajtótájékoztatót tart Jeffrey Epstein amerikai milliárdos letartóztatása ügyében, New Yorkban (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)

Évekig élt fényűző életet Jeffrey Epstein hírességek, hercegek, elnökök társaságában, 2019-ben azonban kiderült, hogy a 66 éves férfi áll egy szexkereskedelem vádjával kapcsolatos ügy középpontjában. Korábban az MTI összefoglalójában úgy fogalmaztak, hogy igazi szörnyeteg képe rajzolódott ki a vádiratból, amelyet az amerikai hatóságok állítottak össze Jeffrey Epstein ellen. Ez pedig egy kicsit sem túlzás. A dokumentumból kiderül, hogy a férfi két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két évtizeden át csempészett és erőszakolt meg lányokat. Előfordult, hogy Epstein kutatócsapatot állított össze egy 15 éves lány előkerítésére, aki úszva próbált elmenekülni az egyik szigetről, és akit úgy tartott fogva, hogy elvette az útlevelét. A dokumentumok egy olyan áldozatról is írnak, akit masszőrnek szerződtettek, majd megerőszakoltak a szigeten. Ez a lány is menekülni próbált, de elkapták és megfenyegették, hogy bántalmazni fogják, ha nem engedelmeskedik.

A 12 és 17 év közötti lányok elleni bűncselekményeket 2001 és 2018 között követték el a Virgin-szigetekhez tartozó Kis Szent Jakab-szigeten, amely Epstein magánbirtoka volt. A dokumentum azt állítja, hogy Epstein a szomszédos Nagy Szent Jakab-szigetet azért vásárolta meg, hogy senki se láthasson be magánbirtokára, ahol a bűncselekményeket elkövették. Epstein a legtöbb áldozatát modellkedés lehetőségével hálózta be és csábította el, és számítógépes nyilvántartást vezettek a Virgin-szigeteken és a közelben található kiskorú lányokról. Bár egy 2005-ös perben bűnösnek vallotta magát Floridában egy 14 éves lány megerőszakolásának ügyében, s ezért bejegyzett szexuális bűnelkövetőként kellett magát regisztráltatnia, a Virgin-szigeteki hatóságokat soha nem engedte be magánszigetére, mert arra hivatkozott, hogy magánbirtoka a sziget kikötőjénél kezdődik, azon belülre házkutatási engedély nélkül nem léphetnek be. A hatóságokkal mindig a Saint Thomason lévő irodájában találkozott.

„A vádirat magáért beszél, és leírja mindazt az embercsempészetet, szexuális visszaélést, kényszermunkát, amelyet fiatal nők és kislányok ellen követtek el, akik között 13 éves is akadt” – fogalmazott a vádirat benyújtásakor újságírók előtt Denise N. George ügyész.

Jeffrey Epstein 2019 augusztusában öngyilkos lett a börtönben, ahová újbóli letartóztatása után került.

Bill Gates túl sokszor találkozott Jeffrey Epsteinnel

Bill Gates és Melinda Gates május első hetében jelentették be a válásukat, ezt követően pedig a milliárdos kapcsolata Epsteinnel nagy érdeklődést váltott ki mindenkiből. A The Wall Street Journal egyik beszámolója szerint Melinda Gates aggódott volt férje kapcsolata miatt Epsteinnel. A hírek szerint a Gates Alapítvány egykori alkalmazottja elárulta, hogy Bill Gates és Jeffery Epstein kapcsolata előre kitervelt volt, ugyanis Gates általa próbált meg Nobel-békedíjat szerezni magának. Gates úgy vélte, hogy Epstein segíthet neki a díj megszerzésében. Ha ez nem lenne elég, Gates állítólag többször kért házassági tanácsokat is Epsteintől.

Michael Jackson

Michael Jackson (Fotó: MTI/EPA)

A 2009-ben elhunyt Michael Jacksonnak életében is szembe kellett néznie a pedofilvádakkal, de sokakban az igazi csalódást a Neverland elhagyása című dokumentumfilm okozta, ami 2019-ben mutatták be. Abban Jackson két állítólagos áldozata arról beszélt, hogy a sztár évekig zaklatta őket, amikor még kisfiúk voltak. Az egyik gyerekkel titkos „esküvőt” tartott, de az is előfordult, hogy szexért ékszert adott a sztár. Igazán gyomorforgató részletek derültek ki a filmből, Jackson perverziói határtalanok voltak. Nem csoda, hogy volt, aki azt mondta a vetítés után, hogy bár a felénél jár a négyórás dokumentumfilmnek, de már 400-szor le kellett zuhanyoznia, hogy tisztának érezhesse magát.

Woody Allen

Woody Allen (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Allen és Mia Farrow 1980-ban került közelebbi kapcsolatba egymással, ekkor már Farrow-nak három vérszerinti és három örökbe fogadott gyereke volt, köztük Soon-Yi is. Farrow később még két gyereket fogadott örökbe fogadott, akiket később Allen is örökbe fogadott. A sztárpárnak egy közös gyermeke született, Satchel, aki ma már a Ronan Farrow nevet használja és gyűlöli az apját a történtek miatt.

Farrow 1992-ben talált pikáns képeket az akkor 21 éves Soon-Yiről Woody Allen lakásában, és mint később elmondta, soha életében nem érzett még akkora dühöt, és nem akarta, hogy Allen bármelyik gyereknek is a gyámja legyen. A vádak szerint a gyerekelhelyezési per közben történt, hogy Allen felvitte az akkor hétéves Dylant a kis padlásszobába, ahol a nemi szervét fogdosta. Farrow másnap videóra vette a kislány vallomását. Indult nyomozás az ügyben, de nem emeltek vádat.

Allen közben felvállalta a kapcsolatát Soon-Yivel, majd 1997-ben össze is házasodtak. Allen azzal védekezett, hogy ő nem vett részt a lány nevelésében, és később azt mondta egy interjúban, hogy elfogadja a kritikát, de ez az ő élete. Soon-Yi ma már 50 éves (bár pontos születési éve nem ismert), Woody Allen pedig 85.

Woody Allen örökbe fogadott lánya, Dylan Farrow az évek során többször megismételte a vádakat, írt nyílt levelet is, amelyben részletesen ismertette, hogy miket követett el ellene az apja. A levélben azt írta: „Nem szerettem, amikor fehérneműben kellett lennem vele az ágynemű alatt. Nem tetszett, amikor a fejét a meztelen ölembe tette, és csak mély levegőket vett.”

Woody Allen azonban tagadta az állításokat, amelyeket valótlannak és gyalázatosnak nevezett.

Roman Polanski

Roman Polanski (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Roman Polanski ellen az Egyesült Államokban a hetvenes évek óta elfogatóparancs van érvényben, mert a rendezőt 1977-ben elítélték egy 13 éves lány megerőszakolásáért. A filmrendezőt először kábítószer hatása alatt lévő kiskorú megerőszakolásával vádolták, de a bíróval kötött alku nyomán tiltott szexuális kapcsolat létesítéséért ítélték el, amit a filmrendező el is ismert. Három hónapos börtönbüntetésre ítélték, de 42 nap után szabadon engedték. Ekkor viszont a bíró elrendelte újbóli elzárását, ami elől Polanski Franciaországba szökött, és máig ott él.

Az utóbbi években több nő is megvádolta a filmrendezőt. A 2010-es cannes-i fesztiválon Charlotte Lewis brit színésznő azt állította, hogy 16 éves korában, 1983-ban egy szereplőválogatáson Polanski szexuálisan zaklatta. Egy másik, Robin néven nyilatkozó nő 2017-ben azzal vádolta meg a rendezőt, hogy 16 éves korában, 1973-ban szexuálisan bántalmazta, míg szintén 2017-ben Renate Langer színésznő feljelentést tett azért, mert Polanski 1972-ben, amikor a nő alig 15 éves volt, a gstaadi házában bántalmazta. A svájci igazságszolgáltatás akkor elévülésre hivatkozva nem indított eljárást, míg Polanski ügyvédje alaptalannak nevezte mindhárom nő állításait.

A szexuális zaklatások elleni mozgalom nyomán az amerikai filmakadémia kizárta tagjai közül az Oscar-díjas rendezőt.

A címlapfotó illusztráció.