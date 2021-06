Korábban lelketlen gyilkosnak nevezte, most napszemüveget ajándékozott Putyinnak Biden

A szerdai genfi csúcstalálkozó után az amerikai elnök, Joe Biden úgy gondolta, hogy két ajándékkal is kedveskedik Vlagyimir Putyin orosz államfőnek: egy egyedi gyártású aranykeretes aviátor típusú napszemüveggel és egy amerikai bölényt ábrázoló kristályszoborral. Utóbbinak aktualitása is van, hiszen az Egyesült Államok egyik nemzeti állatának ororszországi populációja újra fellendült, köszönhetően az elmút időszak újratelepítési projektjének köszönhetően.

A diplomáciában az ajándékozás közkedvelt dolog, hiszen alapvető baráti gesztust és az együttműködést jelenti. Ez a meglepetés azonban kimondottan érdekes,

Biden például még márciusban lelketlen gyilkosnak nevezte Putyint, aki reakciójában jó egészséget kívánt Bidennek. Februárban pedig az Egyesült Államok első alkalommal küldött B–1-es bombázókat Norvégiába, ezzel jelezve Moszkvának, hogy a tengerentúli haderő kész megvédeni szövetségeseit bárminemű orosz támadástól.

President Joe Biden marked his first presidential summit with Russia's Vladimir Putin with a gift, bestowing his counterpart with a pair of custom aviator sunglasseshttps://t.co/2mWcUBLhPJ

