A Világbank elutasította Salvador bitcoinnal kapcsolatos kérését

A Világbank elutasította Salvador kérését, hogy segítsen a bitcoint legális fizetőeszközzé tenni az államban. Az IMF-fel sikerült megegyezniük, de a Nemzetközi Valutaalapnak is vannak aggályaik a kriptovalutával kapcsolatban.

A nemzetközi hitelezőnek aggályai vannak az átláthatósággal és a bitcoin bányászatának környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban – írta a BBC. A közép-amerikai ország, Salvador júniusban jelentette be a tervét, amely szerint az első olyan állammá szeretne válni, amelyik hivatalosan elfogadja a digitális valutát, és múlt héten ez be is teljesült, amikor a kongresszus jóváhagyta az elnök, Nayib Bukele javaslatát. Bukele elnök a jóváhagyás után azt mondta, hogy a kormány történelmet írt, és a külföldön élő salvadoriak számára megkönnyítik, hogy pénzt küldjenek haza.

A jogszabály által a jóváhagyástól számított 90 napon belül hivatalos valutává válik a bitcoin az amerikai dollár mellett. A Világbank döntése azonban azt jelentheti, hogy Salvador nehézségekbe ütközhet a három hónapos határidő betartásában.

Salvador pénzügyminisztere, Alejandro Zelaya jelentette be vasárnap, hogy a Világbank technikai segítségét kérték szerdán a kriptovaluta hivatalos fizetőeszközként való bevezetésében. Zelaya azt is hozzátette, hogy IMF-fel sikeres megbeszéléseket folytattak le, és a Nemzetközi Valutaalap nem volt a Bitcoin bevezetése ellen. Ugyanakkor a szervezet múlthéten azt mondta, hogy makrogazdasági, pénzügyi és jogi problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban.

A Világbank szóvivője azt írta a Reuters hírügynökségnek e-mailben, hogy: „Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy számos módon segítsük Salvadort, és ebbe beletartozik a valutaátláthatóság és a szabályozási folyamatok. A kormány valóban megkeresett minket, hogy segítsük őket a bitcoinnal kapcsolatos tervükben, ugyanakkor ez nem olyan dolog, amit a Világbank támogatni tud a környezettel kapcsolatos és az átláthatósági hiányosságok miatt.”

Az új törvény értelmében minden vállalkozásnak el kell fogadnia a bitcoint fizetőeszközként különböző árukért és szolgáltatásokért, kivéve, ha nem tudja biztosítani a tranzakció feldolgozásához szükséges feltételeket.

A címlapfotó illusztráció.