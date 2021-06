Ellensége a Zöldeknek a bicikliverseny és a gyermekek álma?

A 45 millió franciát az urnák elé szólító, június 20-27-én sorra kerülő, az egész ország önkormányzati és regionális szerveit újraválasztó voksolás országszerte nyüzsgő fórumokra, televíziós viták tömegére ad lehetőséget.

A választásokon megméredzkedő politikai pártok élnek is ezzel a lehetőséggel. Nem történt ez másképpen Bretagne-ban sem, ahol a TVR-West-France 1 műsorában 13 listavezetőhöz lehetett kérdéseket intézni. Mivel a kampány hajrája zajlik már, nem a programok ismertetése, hanem a műsor szerkesztői által idézett, eddig elhangzott kijelentések képezték a vita egyik fő csapását, ezek mentén próbálták ízekre szedni a különféle politikai erők egymás álláspontját.

„Bolondságok a Zöldek javaslatai” – e kijelentésével szembesítették Gilles Pennelle-t, a Rassemblement national bretagne-i vezetőjét (a párt neve, „Nemzeti Összefogás”, utal a korábban Európa-szerte közismert elnevezésre: Front national, Nemzeti Front).

„Igen, bolondságok” – védte meg álláspontját a képviselő – hiszen nem normális, ha valaki „a karácsonyfák, a Tour de France és a gyerekek álmai ellenében” határozza meg saját magát és álláspontját. Pennelle kiemelte: „Az Europe Ecologie les Verts programja megkérdőjelezi a bretonok életmódját!”.

Az, hogy a „gyermekek álmai” miként kerültek a politikai viták középpontjába, egy húsvéti eseményre vezethető vissza. Ekkor történt, hogy Poitiers zöldpárti polgármesterasszonya, Léonore Moncond'huy elutasította azt a kezdeményezést, mely lehetővé tette volna poitiers-i illetőségű, fogyatékkal élő gyermekek számára, hogy egy repülőúton vehessenek részt a húsvéti hétvégén.

„Sajnos, ma már nem engedhető meg, hogy a repülés képezze a gyermekek álmát” – fogalmazott a hajthatatlan zöld polgármester.

A számos jótékonysági szervezet által támogatott kezdeményezés címe „A kölykök álma” volt, így akarták valóra váltani sok gyermek régi vágyát, hogy repülhessenek. Twitter-bejegyzésében még Jean-Baptiste Djebbari, a közlekedési miniszter mellé rendelt államtitkár – aki maga is egy légitársaság pilótája volt korábban – is felháborodását fejezte ki a zöldek álláspontja miatt, idézve a világhírű írót és repülőpilótát, Saint-Exupéryt: „Tedd az életedet álommá és az álmaidat valósággá”, ami, szerinte, „távol áll az efféle életidegen és halálszagú hivatali bölcselkedésektől”.

« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité » - Saint-Exupéry, pilote, écrivain et humaniste. Loin de ces élucubrations autoritaires et moribondes. https://t.co/ep5wFsJmOn

