Az EP elnöke szerint szükség lesz legális migrációra a gazdasági helyreállításhoz

Az Európai Uniónak szüksége lesz a legális munkaerő-migrációra a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállításhoz – jelentette ki David Sassoli, az Európai Parlament elnöke hétfőn a testület által szervezett, migrációról és menekültügyről szóló magas szintű interparlamentáris konferencián.

Az elnök szerint olyan uniós mechanizmust kell kialakítani a migránsok befogadására, amelynek feltételei alkalmazkodnak a tagállamok munkaerőigényeihez.

Sassoli hangsúlyozta, hogy a migráció és menekültügy kérdéskörében elsősorban az emberi jogokat kell előre helyezni, és humánus szakpolitikákat kell létrehozni a kihívások kezelésére. Sassoli úgy vélte továbbá, hogy az uniónak sokkal eredményesebb külpolitikát kellene folytatnia.

Mint mondta, az EU Szíria legnagyobb humanitárius donorja, ez idáig mintegy 4,9 milliárd eurót biztosított a konfliktus sújtotta országrészek segélyezésére, ám mindez „csepp a tengerben," ha nincs erőteljes politikai fellépés az EU részéről.

„Olyan diplomáciai erőfeszítéseket kell tennünk, amelyek arra irányulnak, hogy a szíriaiaknak legyen lehetőségük dönteni arról, milyen országban élnek” – mondta.

Sassoli arra is kitért, hogy a migránsok tengeri mentése az EU felelőssége is, nem fogadható el, hogy a mentőakciókat csak az emberi jogi civil szervezetek végzik. Azonban - tette hozzá- az uniónak elsősorban arra kell törekednie, hogy kölcsönösen hasznos partnerségeket hozzon létre az EU-n kívüli országokkal, hiszen ezek révén egyben kezelni tudják a migráció kiváltó okait is.

Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság európai életmód előmozdításáért felelős tagja beszédében azt hangsúlyozta, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatban a tagállamoknak közös célokat kell kitűzniük.

„A közös céloknak túl kell mutatniuk az olyan mérgező politikai vitákon, amelyeket néhány tagállamban megtapasztalunk. Ezek rövidlátó szónoklatok, amelyek a migráció és menekültügy témáját a mi és ők kettősségre szűkítik le” – mondta.

Szkínász szerint a bizottság szeptemberben bemutatott új csomagja e két kérdéskört világosan, összetett módon közelíti meg, minden tényezőt számba véve. Az új szakpolitikai javaslat az egyetlen módja, hogy a problémákat megoldjuk – tette hozzá.

Wolfgang Schäuble, a német Bundestag elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány tovább mélyítette a migrációval kapcsolatos problémákat. A külföldön dolgozó migránsok legtöbbje elvesztette munkáját, így otthon maradt családját sem tudta támogatni. Az élelmiszerhiány, az infláció egyre jobban abba a helyzetbe kényszeríti az unión kívül élőket, hogy elhagyják lakhelyüket.

Schäuble szerint az új migrációs csomag már most valamelyest „elavult", az EU-nak inkább a migránsok kvótaszerű elosztását kellene szorgalmaznia. Schäuble kiemelte: egyrészt nem szabad hátat fordítani a migránsok nyomorúságos helyzetének, azonban hiú reményeket sem szabad kelteni a bevándorlókban, mert az csak az embercsempészeknek kedvez.