Rasszizmussal vádolják Joe Biden fiát, de a liberális média hallgat

Joe Biden amerikai elnök fia 2018 decemberében az ügyvédjének egy megbízás miatt fizetendő összegről érdeklődött, amikor sms-ben két alkalommal is „leniggázta” az amúgy fehér George Mesirest – írta az Origo.

A fekete republikánusok részéről a Demokrata Párt liberális elitjének a kettős mércéjére leginkább Kimberly Klacik, a marylandi Baltimore volt kongresszusi képviselőjelöltje világított rá. A fekete női politikus kiemelte, hogymiközben a liberálisok már az amerikai nemzeti lobogót is rasszista szimbólumnak nevezik, Hunter Biden N betűs szóhasználatáról azt állítják, hogy az nem rasszizmus. Klacik értékelése alapján „a butaság már nem ismer határokat".

Egy 2019 januárjában szintén az ügyvédjének írt SMS alapján ismét „leniggázta" őt, majd obszcén módon a nemi szervéről kezdett el írni.

.

Hunter Biden rasszista botránya kapcsán a Demokrata Párt politikusai hallgatnak, a hozzájuk kötődő baloldali sajtóorgánumok egy része is, míg más balos források szerint az elnök fiának a niggázása nem tekinthető rasszizmusnak.

Megszólalt a volt amerikai elnök fia, ifj. Donald Trump: „Képzeljék el, ha egy Trump fiú az N betűs szót használja.

Try to imagine one of the Trump kids dropping the n-word.

Real quote from Hunter: “n***a you better not be charging me Hennessy rates.” #RacistHunter https://t.co/JRA5FFqq0E

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 8, 2021