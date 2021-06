Egymilliárd vakcinát akarnak felajánlani a rászoruló országoknak

Megosztás Tweet



A világjárvány kezelése, főként a vakcinagyártás és az oltóanyag elosztása az egyik fő témája a háromnapos G7-csúcsnak. A világ hét vezető ipari hatalma legalább egymilliárd adag oltóanyagot akar felajánlani a kisebb, szegényebb országok számára. Vannak olyan térségek, ahol még mindig egy százalék vagy az alatti az átoltottság, emiatt helyi vírusváltozatok, mutánsok alakulhatnak ki, és így a világ többi része sincs biztonságban – hangzott el az M1 Híradójában.



A világ hét legnagyobb fejlett gazdaságának képviselői két év kihagyás után találkoznak újra. Az Európai Unió mellett idén Dél-Korea, Dél-Afrika és Ausztrália is meghívást kapott a megbeszélésre, India pedig online követi majd az eseményeket. A tervek szerint a G7-ek mintegy egymilliárd adag koronavírus elleni védőoltást fognak szétosztani a rászoruló országok között.

Az adagok felét pedig az Egyesült Államok biztosítja – jelentette be Joe Biden amerikai elnök, aki csütörtökön érkezett az Egyesült Királyságba.

Az Egyesült Államok félmilliárd adag Pfizer vakcinát vásárol, amelyet csaknem száz olyan ország között oszt szét, amelyeknek égető szükségük van rá.

Ez egy történelmi lépés, a koronavírus-járvány legnagyobb oltóanyag-vásárlása és -adományozása – fogalmazott az amerikai elnök, azt ígérve, hogy a vakcinák szállítása már augusztusban elkezdődik.

Azt hiszem a világ országainak lakói azt szeretnék, ha a járványból való mielőbbi kilábalásra koncentrálnánk, és arra, hogy ez ne ismétlődhessen meg soha többet – mondta bevezetőjében a házigazda brit miniszterelnök, Boris Johnson.

Azt azonban ő is hangsúlyozta, hogy ez csak úgy lehetséges, ha 2022 végéig a világ teljes lakosságának jelentős részét immunizálják. Ennek érdekében Nagy-Britannia százmillió adag koronavírus elleni oltást adományoz

a következő egy évben a saját többletéből. Ebből ötmillió dózist már a következő hetekben eljuttatnak a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett országokba. Johnson a G7-csúcson arra kéri majd a tagországokat, hogy kövessék a brit példát.

Közben némi aggodalom árnyékolja be a G7-ek zárt ajtók mögötti találkozóját. Ugyanis nem messze a rendezvény helyszínétől csütörtökön a brit hatóságok átmenetileg bezártak egy szállodát, miután néhány vendégnek, köztük a német delegáció biztonsági személyzetének, illetve több amerikai újságírónak is pozitív lett a koronavírustesztje. Pénteken a csúcstalálkozóra vezényelt egyik rendőrtiszt tesztje is pozitív eredményt mutatott, őt, illetve kontakszemélyként további tizenkét rendőrt karantén alá helyeztek.