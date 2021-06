Pofonügy: Mein Kampf-példányt, vörös zászlót és muzeális fegyvereket találtak a Macron-pofon „operatőrénél”

Mint arról korábban beszámoltunk, az eset Macron hivatalos dél-franciaországi útja során történt. Miután elhagyta az általa meglátogatott középiskolát, az elnök megközelítette a tömeget, hogy kezet fogjon a kordon mögött állókkal, amikor az egy férfi váratlanul megütötte.

A biztonsági szolgálatok őrizetbe vették a fegyvertelen, fiatal férfit és a pofon kiosztását felvevő kísérőjét közhatalommal rendelkező személy elleni erőszak vádjával, majd a rendőrség átkutatta a házukat.

Two men arrested in France after one of them slapped French Pres. Emmanuel Macron in the face, authorities tell @ABC News. https://t.co/1p4KUTbOIe pic.twitter.com/xDdkySfUXh

— ABC News (@ABC) June 9, 2021