Lezárták a pofonügyet, négy hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a Macront felpofozó férfit

A 28 éves Damien Tarel, aki a középkori harcművészet rajongója, beismerte, hogy megütötte az államfőt annak Tain-l’Hermitage-ban tett látogatása során. A férfi a nyomozóknak azt mondta, hirtelen felindulásból pofozta fel Macront, aki szerinte Franciaország hanyatlásának jelképe.

„Mikor megláttam barátságos, hazug arcát, undort éreztem, és erőszakos reakció tört ki belőlem” – mondta a bíróságnak.

– fűzte hozzá. Elárulta: barátaival korábban fantáziált már arról, hogy tojással vagy tortával dobják meg az elnököt, de végül elvetették az ötletet.

Az ország délkeleti részén található Valence államügyésze 18 hónap letöltendő börtönbüntetést kért a férfira hivatalos személy elleni szándékos erőszak miatt. Tarel végül négy hónap letöltendő, 14 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és élete végéig eltiltották bármiféle közhivatal viselésétől, valamint öt évre a fegyverbirtoklástól.

A férfi radikális jobboldali hazafinak és a gazdasági okokból indult sárgamellényes mozgalom tagjának nevezte magát.

