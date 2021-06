Elhunyt koronavírusos beteg bankkártyáját lopta el a dolgozó

A rendőrség szerint a 23 éves Ayesha Basharat ellopta egy 83 éves nő bankkártyáját, aki koronavírusban hunyt el januárban egy birminghami kórházban – írta a BBC. A lopott kártyával édességet, rágcsálnivalót és üdítőt vásárolt.

A Birmingham hospital worker has been convicted of stealing a dead patient's bank card and using it to buy fizzy drinks and sweets. 23 y/o Ayesha Basharat took the card less than 20 minutes after the 83 year old woman died on a Covid ward at Heartlands Hospital #HeartNews pic.twitter.com/zKdUiMwbaX

— Heart Midlands News (@HeartMidsNews) June 10, 2021