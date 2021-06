Többen meghaltak, mert összedőlt egy lebontásra ítélt épület

A házomlás hirtelen következett be, az épület törmelékei a környező forgalmas utcára estek és maguk alá temettek egy ott parkoló buszt az utasaival.

A tűzvédelmi hatóság szóvivője szerint az áldozatok a busz utasai voltak. Az állami televízióban közölte, hogy az épület lebontásán dolgozó munkásokat még időben ki tudták menekíteni. Mint mondta, a munkások a nyomozóknak arról számoltak be, hogy a szerencsétlenség előtt még le tudtak zárni egy közeli utcát. Hozzátette: átkutatják a romokat, hogy nem rekedt-e senki a törmelék alatt.

Firefighters carry out rescue operations after a 5-story building collapsed and fell on a bus and two passenger cars in the southwestern city of Gwangju, South Korea. Nine people are dead and eight others seriously injured. 📷 epa / YONHAP#buildingcollapse #Gwangju #epaphotos pic.twitter.com/q5T2VlADfF

