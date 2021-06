Halálra gázoltak egy muzulmán családot

A tájékoztatás szerint a gázolást gyűlölet vezérelte. A muzulmán család tagjai közül négyen meghaltak, egyikük súlyosan megsérült.

A fiatal elkövetőt egy közeli bevásárlóközpont parkolójában vették őrizetbe az Ontario tartomány London nevű kisvárosban.

A település polgármestere, Ed Holder muzulmánok ellen elkövetett tömeggyilkosságról beszélt.

A család 14 évvel ezelőtt vándorolt be Pakisztánból. Egy adománygyűjtő honlap szerint az apa gyógytornász volt, felesége a helyi egyetemen dolgozott.

Az elkövető, a 20 éves Nathaniel Veltman előzetes letartóztatásban van, négyrendbeli gyilkossággal vádolják. A rendőrség szerint nem ismerte az áldozatokat. Az ügyben a helyi hatóságok együttműködnek a szövetségiekkel, valamint az ügyészséggel, hogy kiderüljön, terrorizmus alapú volt-e a bűncselekmény. A hatóság nem részletezte a lehetséges gyűlölet-bűncselekményre utaló bizonyítékokat, de közölte, hogy a támadást megtervezték.

Kanada általában befogadó a bevándorlókkal és minden vallással szemben, de 2017-ben egy szélsőjobboldali, nacionalista nézeteiről ismert francia-kanadai férfi fegyveres ámokfutásba kezdett egy Quebec City-i mecsetben, a támadás hat halálos áldozatot követelt.

Justin Trudeau kanadai kormányfő egy Twitter-üzenetben együttérzéséről biztosította a hozzátartozókat. „Az iszlamofóbiának nincs helye egyetlen közösségünkben sem. Az alattomos, megvetendő gyűlöletnek véget kell vetni”– fogalmazott.

I spoke on the phone this evening with @LdnOntMayor and @NTahir2015 about the hateful and heinous attack that took place in London, Ontario yesterday. I let them know we’ll continue to use every tool we have to combat Islamophobia - and we’ll be here for those who are grieving.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 8, 2021