Újabb botrány: Delete Day-t csinált Joe Biden a D-Day-ből

Egyetlen bejegyzést sem tett közzé Joe Biden amerikai elnök június 6-án, a normandiai partraszállás 77. évfordulóján a D-napként emlegetett híres napról.

A világtörténelem legnagyobb hadműveletében 1944. június 6-án az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Franciaországból és Kanadából érkező csapatok ezrei szálltak partra légi és vízi úton a normandiai tengerpart öt szakaszán. Ezeket a partszakaszokat Utah, Gold, Omaha, Juno és Sword néven nevezték el a hadművelet tervezésekor. 132 ezer szövetséges katona szállt partra Normandiában, körülbelül 7000 hajó vett részt az invázióban, amelynek első napján mintegy 24 ezer szövetséges katonát is az ellenséges vonalak mögé dobtak.

A D-nap ütközetében összesen 4414 szövetséges katona vesztette életét, ebből 2501-en amerikaiak voltak. Több mint ötezerre rúgott a sebesültek száma. A német oldalon is többezres volt az emberveszteség.

A normandiai partraszállás 77. évfordulója alkalmából átadott emlékmű a franciaországi Ver-sur-Mer településen. Joe Biden már nem emlékszik, aznap mi történt. (Fotó: MTI/AP/AFP pool)

„Soha nem feledjük” – kivéve Bident

Joe Biden amerikai elnök viszont figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok történelmének e fontos eseményét. Június 6-án a partraszállásról történő megemlékezés helyett egy olyan videót tett közzé, melyen arról számolt be, hogy a héten találkozott a száz évvel ezelőtt, az oklahomai Tulsában kirobbant zavargás fekete túlélőivel. Az elnök egyetlen szóval sem említette meg a világtörténelmi eseményt.

I met with survivors of the Tulsa Massacre this week to help fill the silence. Because in silence, wounds deepen. And, as painful as it is, only in remembrance do wounds heal. pic.twitter.com/0mLMRAhJiD — President Biden (@POTUS) June 6, 2021

A nevezetes évforduló napján Kamala Harris alelnök tett közzé egy tweetet, melyben köszöntet mondott „Normadia hőseinek, akik felszabadították a kontinenst”. Kijelentette: „Soha nem feledjük bátorságukat.” A first lady, Jill Biden szintén megemlékezett a partraszállásról.

On the 77th anniversary of #DDay, we honor the heroes who stormed the beaches of Normandy and liberated a continent. We will never forget their courage and sacrifice. — Vice President Kamala Harris (@VP) June 6, 2021

Tavaly Joe Biden még elnökjelöltként nem sajnálta a fáradságot, hogy a partraszállásról írjon néhány sort Twitter-bejegyzésében.

Today, we honor those who answered duty’s call on June 6, 1944, on the beachheads of Normandy. We must be a living memorial to their bravery and sacrifice—and recognize always that our strength is rooted in our fervid and unfailing defense of democratic rights and freedoms. #DDay — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020

Nem ez az első alkalom, hogy Joe Biden botrányos hozzáállást tanúsít történelmi tájékozatlansága okán: 2020 májusában összecserélte a D-napot a Pearl Harbor elleni japán támadás évfordulójával.

Éppen úgy, mint az elnök néhány napja történt újabb pedofil botránya alkalmával, az amerikai sajtó szinte egésze most is elhallgatta a történteket. A világtörténelmi jelentőségű és az amerikai történelemben is igen hangsúlyosan emlegetett D-nap negligálásáról – mint Biden gyermekzaklatási ügyéről is – csak kisebb példányszámú, jobboldali-konzervatív elkötelezettségű lapok számoltak be.

Miközben Biden egy bejegyzést sem tett közzé Amerika történelmének egyik legnagyobb eseményéről, elődje, Donald Trump amerikai elnök, akit a Facebook újabban évekre tiltott el a legnagyobb közösségi oldal használatától, hivatali időszaka alatt minden alkalommal közzétette, hogy június 6-án milyen, a partraszállással kapcsolatos megemlékezéseken vett részt.

Just yards from Omaha Beach, President Trump paid tribute to the 160,000 American soldiers and Allied forces who stormed the beaches during D-Day—a moment that foretold the end of Nazi occupation in Europe and forever changed the course of history. #DDay75 https://t.co/A68ueVC88u pic.twitter.com/ijSB5k6lAQ — The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) June 6, 2019

A D-nap 75. évfordulóján ellátogatott a normandiai partraszállás híres szakaszára, az Omaha Beachre, ahol szövetségesek szálltak partra a német megszállás alatti Franciaországban, és az eseményről hazafias hangvételű tweetben emlékezett meg.

Újraírt történelem?

Június 6-án Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szintén nem említette meg június 6-án a D-napot. Aznap közzétett nyilatkozatában inkább azokat az erőfeszítéseket emelte ki, amelyeket kormánya a hadseregben tapasztalható szexuális visszaélések ellen tesz.

Joe Biden június 6-án közzétett, tulsai látogatásához kapcsolódó videója egy olyan eseményről emlékezik meg, melyet az amerikai történetírás száz éven keresztül nem tekintett említésre méltónak.

Ismert: a lincselések gyakoriak voltak az Egyesült Államokban a 19. század végétől a 20. század derekáig. Biden most emléknappá nyilvánította a zavargások kitörésének évfordulóját, május 31-ét. „Rendszerszintű rasszizmusról” beszélt, és a helyszínre látogatásakor bírálta a republikánusok vezette államokat, ahol – szerinte – korlátozzák a fekete lakosság szavazati jogait.

Tulsában Biden kiemelte, hogy ő az első amerikai elnök, aki a városba látogatott a mészárlás óta.

A címlapfotó illusztráció.