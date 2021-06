Öngyilkos lett a japán olimpiai bizottság egyik vezetője

A tokiói rendőrségi csak arról tájékoztatott, hogy halálos kimenetelű incidens történt a város egyik metróvonalán. Részleteket nem közölt, de a Nippon híradása szerint a japán olimpiai bizottság egyik vezető tisztségviselője, az 52 éves Morija Jaszusi halt meg. Az olimpiai bizottság közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy gyűjtik az információkat.

Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói nyári olimpia megtartása körüli bonyodalmakkal.

A megkérdezettek 26 százaléka szerint nézők nélkül lesz olimpia, és több mint 48 százalékokuk szerint ismét törlik. A megkérdezettek zöme úgy gondolja, hogy a sportolók és nézők védelmében hozott intézkedések nem elegendőek. A japán kormány támogatottsága közben mélyponton, 37 százalékon van.

With 49 days until the @Tokyo2020 Opening Ceremony, the host city and teams from all over the world are making their final preparations for the @Olympics#Tokyo2020https://t.co/UxFlsFRoBn

