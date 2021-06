Oltatlan migránsok tízezrei indulhatnak el Európa szíve felé

Megosztás Tweet



Beigazolódtak az előrejelzések, a jó idővel egyre inkább nő az illegális bevándorlók száma a Balkánon. Ráadásul a migránsok többsége nem hajlandó beoltatni magát koronavírus ellen. Ennek legfőbb oka, hogy többségük kerüli a hatóságokat és minden regisztráció nélkül szeretne Nyugat-Európába jutni. Szakértők szerint ez újabb komoly egészségügyi kockázatot jelent Európában – hangzott el az M1 Híradójában.

Egyesével hívják be a migránsokat az egészségügyi sátorba Leszboszon. Hely bőven van, csak úgy, mint egészségügyi személyzet és vakcina is. A migránsok többsége azonban mégsem akar élni a lehetőséggel én nem oltatják be magukat.

Nemcsak Leszboszon utasítják el a vakcinát a bevándorlók. Hasonló a helyzet a többi görög táborban is. Nemrég öt égei-tengeri szigeten egyszerre kezdődött meg az illegális bevándorlók oltása.

A befogadóközpontokban élő több mint 12 ezer migráns alig 15 százaléka jelezte, hogy beoltatná magát.

Ehelyett inkább minél előbb továbbindulnának Európa belseje felé.



Migránsok ezrei torlódtak fel a horvát határhoz közeli Velika Kladusában, amely az EU külső határa. Tavasszal egyszer már elterjedt közöttük a koronavírus. A fertőzötteket azonban nem lehetett karanténba helyezni, ők ugyanis kiszöktek onnan, és elindultak az unió határa felé.

A helyzet azóta sem javult. Az újonnan érkezők többsége most is bujkál a hatóságok elől. Tesztelni sem tudják őket, így jelenleg azt is homály fedi, hogy a migránsok között hány fertőzött van.

Szerbiában már márciusban elkezdték a migránsok oltását, itt is csak azok kaphatnak vakcinát, akiket regisztráltak a befogadótáborokban. Sokukat erre sem lehet rávenni.

A horgosiakat aggasztja a helyzet és félnek a megfertőződéstől. Állításuk szerint míg ők egy éve nem utaztak el sehova, a több országon átvonuló bevándorlók folyamatosan érkeznek a faluba.

Az illegális migráció a szakértők szerint is egészségügyi kockázatot jelent.

Ráadásul növekszik a nyomás. Az elmúlt héten több mint másfél ezer illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök itthon, és egy tucatnál is több embercsempészt kaptak el. A bevándorlókat ez sem állítja meg, újra és újra próbálkoznak.

„Amint átjutok a határon, szerzek egy fuvart és Olaszországba indulok, más tervem nincs, csak jussak át a határon” – mondja ez az afgán férfi a magyar határ közelében.

A hatóságok éppen emiatt is védik a nap 24 órájában a határt. A rendőrök mellett a katonák is folyamatos szolgálatot teljesítenek. A Magyar Honvédség új parancsnoka az M1-en azt mondta: az emberek így a koronavírus idején is biztonságban vannak.

„Akár a migrációs helyzetben, akár most koronavírusos helyzetben, igenis számíthatnak a magyar katonára, nem kell tőlük felni akkor sem, ha fegyverrel vannak az utcán” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy. A Magyar Honvédség parancsnoka szerint nekik az a dolguk, hogy biztosítsák a biztonságot a magyar embereknek, ezt tovább kell folytatnunk.

Dolguk van bőven. Az előrejelzések szerint pedig a nyáron tovább nő majd az érkezők száma. 2020-ban ugyanis sokan a járvány miatt nem indultak el, de a korlátozások enyhítésével a tengeren és a szárazföldön is nagyüzem kezdődik, migránsok tízezrei indulhatnak el az EU irányába.

A címlapfotó illusztráció.