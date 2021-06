Menekültek a brit turisták Portugáliából az új szabályok miatt

Megosztás Tweet



Versenyt futnak az idővel a brit turisták Portugáliában. A hétvégén, aki csak tehette hazautazott, mivel keddtől tíznapos karantén vár minden beutazóra a szigetországban. Nagy-Britannia alig három hét után törölte Portugáliát a biztonságos országok listájáról, amit élesen bírált a portugál kormányfő. A turizmusban dolgozók már most katasztrófától tartanak. Azt kérik a britektől, csatlakozzanak az uniós zöldkártya-rendszerhez, hogy idén ne maradjon el a szezon – számolt be az M1 Híradója.

Megrohamozták a brit nyaralók a portugáliai repülőtereket a hétvégén, miután London múlt héten törölte az ibériai országot a járványhelyzet alapján utazásra javasolt zöld listáról. A rendelkezés kedd hajnalban lép hatályba.

Az ezután hazatérő briteknek már tíz napra kötelező karanténba kell vonulniuk, és saját költségükre két vírustesztet kell végeztetniük, ami egyenként 120 fontba, azaz, 46 ezer forintba kerül. Ám sokan így sem ússzák meg a visszautazással járó pluszkiadást.



Egy brit turista szerint is kiábrándító a helyzet, és nem biztos, hogy a biztosítás majd fedezi a költségeket.

„Ez szomorú a portugálok számára is, mi elmegyünk, miközben a bevételek 80 százalékát az utazási ágazat adja, ami egy helyi taxis szerint már most is veszteséges” – tette hozzá.

A portugál vállalkozókat is megdöbbentette, hogy Portugália alig három hét után ismét lekerült a biztonságos országok listájáról.

Már most mintegy 70 százalékos lemondásunk van a erre a hétre – mondta egy turistahajó tulajdonosa.

A brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock az indiai vírusvariáns kockázatával indokolta a szigorítást, amelyet már Portugáliában is azonosítottak, és amely egyre komolyabb aggodalmakat okoz a szigetországban is. Az új fertőzések drámai megugrása, a napi esetek több mint fele már ehhez a variánshoz köthető.

A portugál hatóságok szerint a fertőzések aránya hasonló, mint az Egyesült Királyságban, sőt a legtöbb régióban kedvezőek a járványmutatók.

„Tiszteletben tartom a döntést, de ez nem igazságos. Az elmúlt hetekben jelentősen javult a portugál járványügyi helyzet. Lisszabon térségében volt egy kisebb kiugrás, Algarve-ben azonban egyáltalán nem. Az emberek maszkot viselnek és betartják a szabályokat. Felkészültünk a turisták fogadására” – mondta a tartomány parlamenti képviselője Cristóvão Norte.

António Costa portugál kormányfő is élesen bírálta a korlátozást, és felszólította Londont, hogy csatlakozzon az utazásokat megkönnyítő digitális igazolványok európai rendszeréhez.

Az európai uniós zöld útlevél tervezett bevezetéséig, július elsejéig már egy hónap sincs hátra, miközben még számos kérdést nem sikerült tisztázni.

