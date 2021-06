Könnyebben találnak párt maguknak az oltottak?

„Az Egyesült Királyságban az online randizók ezentúl kitehetik profiljukra, ha oltottak koronavírus ellen vagy támogatják a vakcinát” – írta a BBC. Azonban arra nem lesz mód, hogy igazolják a felhasználók, hogy valóban megkapták az oltást.

Olyan alkalmazások írták alá a szerződést a brit kormánnyal, mint a Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime és a Muzmatch. Az Egyesült Államokban május óta élvezhetik ezt a lehetőséget a felhasználók.

Clink, clink and jab, jab?

The government has turned to dating apps to encourage young people to get vaccinated.

From today, Tinder, Hinge, Match, Badoo, Plenty of Fish, OurTime, Muzmatch & Bumble will allow users to show their support for the vaccine on their dating profiles. pic.twitter.com/51PI5csY8R

— Capital Moments (@CapitalMoments) June 7, 2021