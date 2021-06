Százával menekülnek a rendőrök Berlinből

Megosztás Tweet



Berlinben van a legtöbb tüntetés, ott az egyik legkiterjedtebb a szervezett bűnözés, a rendőrök alapfizetése mégis az egyik legalacsonyabb egész Németországban. Emellett a szocialista, szociáldemokrata és zöld többségű liberális városvezetés is nehezíti a rendőrség munkáját – számolt be pénteki írásában a német Focus hírmagazin online kiadása.

Az elmúlt húsz évben 18 ezerről 16 ezer alá esett a rendőri állomány létszáma, miközben a bejelentett bűncselekmények száma duplájára nőtt Berlinben – derül ki német rendőrszakszervezet, a GdP jelentéséből.

Amíg 2010 és 2020 között évente átlagban 60-100 egyenruhás szerelt le vagy kérte áthelyezését más városba, addig idén már 150 fölött van a német fővárosból elvágyódó rendőrök száma.

Az ijesztő elvándorlási ráta annak tudható be, hogy a berlini rendőrök alapbére a legalacsonyabbak között van Németországban, miközben csak 2020-ban a koronavírus miatti tiltások ellenére több mint 5100 tüntetés volt a főváros utcáin – mondta Benjamin Jendro, a GdP szóvivője a német Focus Online-nak. A rendőrök arra is panaszkodnak, hogy egyre gyakrabban rendelik be őket munkára a szabadnapjukon.

A liberális vezetés is a rendőrök ellen dolgozik

A szocialista-zöld-szociáldemokrata berlini városvezetés liberális döntéseivel passzívan – például a koronavírus-járvány idején érvényes országos kijárási tilalom ellenére engedélyezett helyi tüntetésekkel – is a rendőrség ellen dolgozik, jegyezte meg a GdP szóvivője. Ugyanakkor a szakemberek szerint 3000 rendőr hiányzik a rendszerből. „Ennek a hibás politikának az egyik következménye például az, hogy a rohamrendőröket egyre gyakrabban hívják be a szabadnapjukon dolgozni, vagy éppen este nyolc órakor telefonon közlik velük, hogy másnap a szolgálat nem féli 12-kor, hanem reggel hatkor kezdődik. Még azt a hat szabad hétvégét sem tartják be, amit a törvény előír” – árulta el Jendro.

„Nemcsak a szervezett bűnüldözésre és a bűnözői csoportok kordában tartására, hanem olyan feladatokra is berendelik a kollégákat, mint például a dízelüzemű járművek közlekedési tilalmának ellenőrzése, ami már régen nem a rendőrség feladata”

– panaszolta a rendőrszóvivő.

