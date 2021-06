A pedált se érte el, a kilenc éves lány mégis elkötötte szülei autóját

A utahi rendőrkapitányság információi szerint a kislányok szerdán hajnali három körül ébredtek fel, és elhatározták, hogy elmennek úszni. Beültek a családi autóba, és útnak indultak. Mivel Utah államnak nincs tengerpartja, a lányok terve az volt, hogy elvezetnek Kaliforniáig – mely legalább tízórás autóút –, mivel úszni szerettek volna egyet az óceánban.

A testvérek közül az idősebb vezette a piros Chevy Malibut, majd nagyjából 16 kilométer megtétele után nekiment egy másik autónak, ezután pedig nekicsapódott egy teherautónak – közölte a rendőrség a Twitter-oldalán. Szerencsére a lányok biztonsági öve be volt kötve, egyikük sem sérült meg.

A rendőrség oldalán megosztott felvételen jól láthatók a baleset következményei, a család piros autójának eleje teljesen összetört. A felvételen hallható, hogy az egyik tiszt hitetlenkedve azt mondja: „Ez őrület! Ő vezet?”

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021