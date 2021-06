Három hónapja feküdt holtan a lakásában egy nő: amikor rátaláltak, a szavuk is elakadt

Az egyik szoba padlóján egy 79 éves kolumbiai nő, Clara Ines Tobon bomló holtteste hevert, amelynek egy részét a házimacskái éhségükben felfalták. Az idős hölgy hét macskával élt együtt, melyekből a rendőrség a lakásba lépéskor már csak kettőt talált életben.

A szomszédok a helyi sajtónak azt mondták, úgy vélik, a kolumbiai nő koronavírus szövődményeibe halhatott bele. Clara 25 éve élt egyedül a lakásban, családja Kolumbiában lakik. A lakásban életben maradt két állatot egy állatmentő központba szállították.

Az egyik szomszéd az El Mundo című spanyol napilapnak elmondta: „Az egyik rendőr teljesen összezuhant. Azt mondta nekünk, hogy ez volt a legrosszabb dolog, amit valaha a munkája során látott. Teljesen igaza van, undorító látvány volt.”

Madridban volt már hasonló eset

2019 szeptemberében egy 56 éves börtönszakács, bizonyos Matias szintén a lakásában hunyt el. Kutyája, hogy életben maradjon, felfalta az alsó végtagjain lévő húst. A férfira csontig lerágott lábakkal talált rá a rendőrség, miután Matias szomszédja a férfi lakásából áradó irtózatos bűzre panaszkodott. A kutyát egy menhelyre szállították. Az orvostani jelentés szerint a felfedezés pillanatában körülbelül egy hónapos lehetett.

