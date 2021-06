Mindhárom útvonalon özönlenek a migránsok Európába

Megosztás Tweet



Nem csupán csökkent a foglalkoztatás mértéke az Európai Unióban, de az uniós munkaerőpiacon az unión kívülről érkező bevándorlók is egyre nagyobb kihívást jelentenek azokban az országokban, ahol magas a különbség az egyes csoportok foglalkoztatási arányai között. Közben Olaszországban migrációs robbanástól tartanak a szakértők és politikusok.



A migráció hirtelen nagyarányú növekedése mind a három európai útvonalra jellemző, például a közelmúltban Spanyolországban volt egy hirtelen kiugróan magas tömeges beáramlás, de utóbb kiderült, hogy ennek oka a Spanyolország és Marokkó közötti politikai vita volt– mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma reggel című műsorában.

Ennek hatására 10 ezer migráns zúdult rá két kis spanyol városkára

– tette hozzá.

Olaszországban az elmúlt időszakban azt lehetett látni, hogy egyre nagyobb számban indulnak útnak líbiai, tunéziai, sőt algériai partokról is, és egyre aktívabbak azok a civil szervezetek, akik hajói 2015 óta folyamatosan közreműködnek a migránsok Európába történő beszállításában.

„Ez egy érdekes együttműködés a pénzért dolgozó embercsempész csoportok és az állítólag emberi jogokért küzdő civil szervezetek között” – fogalmazott Bakondi György.

Salvini belügyminisztersége idején bebizonyosodott, hogy a tengereken is meg lehet állítani az illegális migrációt. Az olasz kormányváltást követően azonban az ország migrációs politikája megváltozott, és újraindultak a civil szervezetek, ezáltal pedig a beáramlás is egyre nagyobb arányú.

Ennek következménye lett, hogy Lampedusán és Szicílián tarthatatlan állapot alakult ki a beérkezők tömege miatt. A járványveszély miatt próbálják szűrni a bevándorlókat, emiatt különösen nehéz a beléptetés.

Olaszország és Spanyolország az Európa Tanács legutóbbi ülésén felvetette a migrációs kérdést, ami azért is időszerű, mert már készül az Európai Unió bevándorlási stratégiája.

Bakondi György hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben Magyarország álláspontja világos: „nem akarunk együtt élni olyanokkal, akiket ideküld az Európai Uniónak egy szervezete azzal, hogy tartsuk el őket”.

„Mi úgy gondoljuk, hogy akik Magyarországra belépnek nem lehetnek jogellenes határátlépők, nem lehetnek szervezett bűnözés által szállított személyek, ide az léphet be akinek a hatóságok engedélyt adnak” – tette hozzá.

A Törökországból kiinduló migrációt a görög-török kapcsolatok befolyásolják, amit jelenleg változó intenzitású politikai feszültségek öveznek.

Ez az útvonal a jól szervezett görög határvédelem ellenéri is aktív. A magyar határra innen érkeznek a legtöbben, az idei év eddigi szakaszában 38 ezer határsértőt fogtak el, tavaly ugyanekkor 10 300-at, ráadásul az embercsempészek száma is megnőtt, a tavalyi 118 helyett az idei évben 350 volt, tehát a számok is azt mutatják, hogy ez az intenzitás jelentős növekedési tendenciát mutat.

Ez ellen a rendészeti, határőrizeti módszerekkel védekeznek, de a cél az, hogy a segítséget vigyük oda

– mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Azok az állítások, hogy a beérkezettek azért fontosak mert munkaerőre van szüksége az európai piacnak, ezt a járvány után, mikor százezere vesztették el állásukat Európa szerte, nehezen hihető, hogy az afrikai régiókból érkező emberekre lenne szükségünk a munkaerőpiacon – emelte ki Bakondi György.

