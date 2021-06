Medvével harcolt egy 17 éves amerikai lány, hogy megmentse kutyái életét – VIDEÓ

Egy 17 éves dél-kaliforniai lány egy medvével került összetűzésbe a minap, hogy megmentse a család kutyáit. Hailey Morinico néhány karcolással megúszta a csatát.

Hailey Morinico és édesanyja hétfő délután kertészkedtek a kaliforniai Bradbury-i házuk hátsó udvarán, amikor egy medve és annak bocsai a kert egyik végében egy salakos fal tetején bukkantak fel.

A ház biztonsági kamerájának felvételén az látható, ahogyan a medvecsalád komótosan cammog a család hátsó udvarának kerítésfalán, majd a család kutyái odafutnak és vadul elkezdenek ugatni. A nőstény medve el akarja kergetni a kutyákat, a nagyobb testűt megcsapkodja, majd a kisebbet a mancsai közé veszi.

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother's service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uH pic.twitter.com/6dJ14fLy2y

— ABC News (@ABC) June 1, 2021