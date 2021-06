Neki lehet: ismét egy kislányt zaklatott Joe Biden

Megosztás Tweet



Úgy ül ott, mint egy kis hölgy, keresztbe tett lábakkal – e szavakkal „udvarolt” egy általános iskolás korú kislánynak Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke, félbeszakítva beszédét egy amerikai katonai támaszponton. Nem ez az első eset, amikor Biden félreérthető, vagy éppen félreérthetetlen gesztusokat tesz kiskorú lányok felé.

A 78 éves elnök, aki egyben a hadsereg főparancsnoka – s akinek megválasztásakor 25 ezer katona árasztotta el a washingtoni törvényhozás épületét – május 29-én a közelgő Emlékezés napja (Memorial Day: ezen a napon azokról emlékeznek meg, akik az amerikai fegyveres erőknél teljesített szolgálatuk közben az életüket vesztették) alkalmából mondott beszédet a Langley-Eustis katonai bázison.

Amit Biden más alkalmakkor is megtesz: váratlanul megszakította a beszédét. Rámutatott egy kislányra, aki az első sorban, a színpad széléhez közel ült.

„Imádom azokat a hajcsatokat a hajadban, kis ember” – szólította meg a gyermeket, majd sajátos érzelmeiből fakadó benyomásait a közönséggel is megosztva így folytatta:

„Mondok valamit: nézzétek meg, úgy néz ki, mintha 19 éves lenne, úgy ül ott, mint egy kis hölgy, keresztbe tett lábakkal”.

Az amerikai elnök bizarr kijelentésével sem az országos, sem a nagyobb példányszámú regionális sajtó nem foglalkozott. A hírt közlő, kevéssé közismert orgánum, a republicworld.com erről szóló cikke épp úgy hozzáférhetetlen az interneten, mint maga az elektronikus lap.

Az elnök legújabb kislányokkal kapcsolatos botrányáról a Post Millennial Twitter-oldalán osztottak meg felvételeket.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021

Ha Trump tenne ilyet, két hétig vezető hír lenne a CNN-en

A bejegyzés olvasóit felháborították a felvételen hallható mondatok. Az egyik kommentáló szerint nem véletlen, hogy az elnököt nem engedik kamerák előtt beszélni. Egy másik vélemény kiemeli: „Ez lenne a New York Times címlaphíre és a CNN vezető híre két hétig, ha Trump ezt tenné.”

Nem ez az első eset, hogy Biden félreérthetően viselkedik kislányokkal, de felnőtt nők szexuális zaklatásáért sem megy a szomszédba. Az Egyesült Államok jelenlegi elnöke többször mondott hátborzongató dolgokat gyerekek társaságában, emellett rendszeresen fogdossa, szaglássza, inzultálja a közelébe kerülő kislányokat.

As former VP, Biden had a habit of smelling the hair of women and (particularly) little girls. In this clip, he fixes the hair of a little girl, conveniently placing his hands near her chest area. Her and the other young girl beside her clearly seem uncomfortable by it all. pic.twitter.com/fpER7WB604 — RAM (Richard Armande Mills) (@RAMRANTS) November 13, 2017



Tavaly Biden azt mondta egy csoport kiskorú táncosnőnek egy floridai rendezvényen: „Visszajövök, és látni akarom ezeket a gyönyörű fiatal hölgyeket, látni akarom őket táncolni, amikor négy évvel idősebbek is lesznek!”.

2019-ben pedig egy rendezvényen egy 10 éves kislánynak azt mondta:

„Fogadok, hogy ugyanolyan okos vagy, mint amilyen csinos a pofid”.

Ezután a kislányt kiragadta a székéből és kézen fogva járkált vele az előadóteremben, majd a vállát fogva szorosan mögé állt és hátulról az arcába hajolt.

Számos fotó készült arról, ahogy nyilvános eseményeken csókolgat és megérinti a fiatal lányokat és felnőttkorú nőket.

Tara Reade, a szenátus egykori munkatársa szintén azzal vádolta az elnököt, hogy szexuálisan zaklatta őt, amikor 1993-ban neki dolgozott. Az elnök többször is határozottan tagadta a vádakat. A kampány idején egyébként ezen az eseten kívül három nő is jelentkezett, akik azzal vádolták, hogy Biden „helytelenül viselkedett”.

A címlapfotó illusztráció.