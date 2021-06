Fiatalok erőszakoltak meg Belgiumban egy kiskorú lányt, aki ezután öngyilkosságot követett el

Megosztás Tweet



Öt tinédzsert, köztük három kiskorút tartóztattak le a hatóságok Belgiumban, miután megerőszakoltak egy 14 éves lányt, aki az erőszakot követően öngyilkos lett.

Az elkövető fiatalok képeket is készítettek az erőszakról, és ezeket később a közösségi médiában megosztották – számolt be róla a Hln.be belga hírportál. Az áldozat egy 14 éves gavere-i lány, aki május 15-én barátjával együtt egy mariakerkei temetőbe, a Westerbegraafplaatsba ment. A temetőbe érkezve öt másik fiatal is megjelent, és ekkor fordultak rosszra a dolgok.

Az áldozatot öten bántalmazták, és ezt videóra vették, majd a felvételeket a közösségi médián keresztül terjesztették. Az öt fiatalkorút nemi erőszakkal, szeméremsértéssel, valamint a személyi integritást veszélyeztető fényképek készítésével és terjesztésével gyanúsítják.

A lezárások miatt egyre nő az erőszakos bűncselekmények száma

A szexuális kihasználások esetei egyre gyakrabban kerülnek felszínre az interneten, hiszen az első lezárás kezdete óta az esetek száma 65 százalékkal nőtt – magyarázta Niels Van Paemel, egy belga alapítvány munkatársa. A szervezet eltűnt gyermekek utáni nyomozásért és eltűnésük megelőzéséért dolgozik.

A szexuális kihasználás több témakört foglal magába, ide tartozik a szexting, a szexuális zsarolás, a grooming (amikor felnőttek szexuális szándékkal közelednek kiskorúakhoz az interneten) és a gyermekpornográfia.

Nehéz megmondani, hogy miért nőtt az esetek száma az első lezárás óta, de Van Paemel arra gyanakszik, hogy „az elkövetők szabadabban mozoghattak, és több fiatal volt online”.

Van Paemel szerint az áldozat számára a szexuális bántalmazás „borzalmas”, különösen egy serdülő esetében. Ebben az esetben nemi erőszakról beszélünk, az egyik legrosszabb dologról, ami történhet egy fiatalkorúval. Az áldozat kétszer szembesült az erőszakkal, hiszen az erőszak után a közösségi médiában is szembesült a vele történt erőszakkal. „Ez lehet az a szalmaszál, ami miatt valaki az öngyilkosság felé fordul.”

Van Paemel szerint fontos, hogy az áldozatoknak legyen kihez fordulniuk. Szükségük van egy felnőtt bizalmasra.

