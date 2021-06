Dráma a tárgyalóteremben, öngyilkosságot kísérelt meg az ellenzéki aktivista

A Radio Szvaboda (Szabad Európa Rádió) honlapjára olyan videofelvétel került fel, amelyen a vádlott, Szcjapan Latipau egy padon fekszik a tárgyalóteremben a vádlottak számára fenntartott elkerített részben, rendőrök veszik körül, és az emberek sikoltoznak.

Egy másik videó azt mutatta, amint Latipaut kivitték a kívül várakozó mentőhöz, az ingén feltehetően vérfoltok voltak.

„Szcjapan Latipau fehérorosz aktivista, politikai fogoly ma elvágta a torkát a tárgyalóteremben” – közölte Twitter-oldalán Szvjatlana Cihanouszkaja, a fehérorosz ellenzék száműzetésben élő volt elnökjelöltje.

Ez a fehéroroszországi állami terror, megtorlások, kínzások eredménye. Azonnal be kell ezeket szüntetni" – írta az ellenzéki vezető.

Belarusian activist, political prisoner Stsiapan Latypau cut his throat in the courtroom today. He was threatened with the persecution of his family if he didn't admit himself guilty. This is the result of state terror, repressions,torture in Belarus. We must stop it immediately! pic.twitter.com/oNWn06TjOI

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 1, 2021