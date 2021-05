Két, több emberéletet követelő lövöldözés volt Florida államban

Két ember meghalt, és több mint húszan megsebesültek egy lövöldözésben vasárnap kora reggel egy északnyugat-miami-i vendéglő előtt. A lövöldözés nem sokkal éjfél után történt.

Freddy Ramirez, a Miami-Dade-i rendőrség igazgatója elmondta, nyolc embert szállítottak kórházakba, míg 12 másik személy saját maga ment kórházba. A jelentések szerint legalább egy áldozat állapota válságos – olvasható a NBC Miami honlapján.

„Ez egy aljas fegyveres erőszakos cselekmény volt, egy gyáva tett” – mondta Ramirez.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021