Hidvéghi: Magyarországnak és Nagy-Britanniának ugyanaz az elképzelése az EU működéséről

Hidvéghi a Twitteren közzétett videofelvételen rámutatott: az Egyesült Királyság vélhetően azért vált ki az EU-ból, mert nem volt elégedett azzal, ahogyan az unió halad a jövőbe. Hozzátette: Magyarország nagy tisztelője az Egyesült Királyság történelmének és a nemzetközi ügyekben kifejtett álláspontjának. Sajnálatát fejezte ki a Brexit miatt, ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy a kétoldalú kapcsolatok folytatódjanak a szigetországgal, amely "kulcsfontosságú partnere" Magyarországnak.

"Nagy-Britannia szövetségesünk a NATO-ban és az Európa Tanácsban is, ahol egy parlamenti csoportban ülünk a brit konzervatívokkal" - mondta a képviselő. Az illegális migrációról szólva Hidvéghi azt mondta, hogy az emberi jogok tekintetében minden európai polgár jogaival kellene foglalkozni, nem csak a migránsokéval. Hozzátette: örömmel látja, hogy az EU és tagállamainak vezetőinek nyilatkozataiból Orbán Viktor évek óta hangoztatott gondolatai köszönnek vissza, míg korábban ezekért a magyar miniszterelnök súlyos bírálatokat kapott.

Hangsúlyozta: a migrációs politikának a realitásokon kell alapulnia, az EU nem engedheti meg magának, hogy illegális bevándorlók százezreit, millióit engedje be területére. Kiemelte, hogy nagyon fontos a határellenőrzés visszaállítása, és csak utána lehet tárgyalásokat folytatni arról, mely tagállam fogadna be migránsokat.

"Nagyon fontos leszögezni, hogy csakis a tagállamok polgárai dönthessenek arról, milyen országban akarnak élni, ne Brüsszel diktálja a feltételeket" - jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Britain and Hungary share the same vision of Europe: a cooperation of sovereign nation states. Had a great interview with @adamboultonSKY on @SkyNews. pic.twitter.com/EhsTGjtyJ9

— Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) May 29, 2021