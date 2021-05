Az iszlamisták mellett bal- és jobboldali szélsőségeseket is egyesít a zsidóellenesség Bécsben

Megosztás Tweet



A kifejezetten Izrael-ellenes és palesztinpárti tüntetéseken azt látjuk, hogy nemcsak migránsok vesznek rajtuk részt, akik csak most érkeztek az országba, hanem rendszerint már osztrák útlevéllel rendelkezők, akik a második, harmadik vagy negyedik nemzedék óta Ausztriában élnek - mondta a Magyar Nemzetnek Benjamin Nägele, az Ausztriai Zsidó Hitközségek Szövetségének főtitkára a májusi bécsi tüntetéshullámról.

Szavai szerint az iszlamisták mellett bal- és jobboldali szélsőségeseket is egyesít a zsidóellenesség, és a járványellenes intézkedések ellen is tüntettek a holokausztot bagatellizálva.

Mint Benjamin Nägele a lap szombati számában megjelent interjúban rámutatott, nem először élnek át ilyesmit. "A zsidó közösségeket felelőssé teszik azért, ami a Közel-Keleten történik, és ez újra meg újra olyan antiszemita megnyilvánulásokba torkollik, amilyeneket sajnos Bécsben is láttunk" - fogalmazott, hozzátéve: természetes, hogy ezt megszenvedi a biztonságérzetük.

Lépéseket tettek, érzékenyítették a problémára a közösség tagjait, és a hatóságokkal együttműködve megerősítették a biztonsági intézkedéseket - mondta Benjamin Nägele, aki szerint hitközségüknek mintegy 7800 tagja van Bécsben, és összesen valamivel több mint nyolcezer egész Ausztriában.

Arra a kérdésre, hogy mit várnának az osztrák hatóságoktól, úgy fogalmazott, hogy a védelem a legfontosabb szó. "Az alapjogok és a demokratikus értékek védelme is, amellyel rendelkezünk, ahogy a fizikai védelem is... Elvárjuk és meg is kapjuk az itteni hatóságokkal való kiváló együttműködést. A zsidó közösségnél és Bécs városában általában is hihetetlenül magas a biztonsági színvonal. Bécs igenis a világ egyik legszebb és legbiztonságosabb városa, és zsidó közösségként nagyon jól érezzük itt magunkat" - hangsúlyozta Benjamin Nägele.