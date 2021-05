Több mordály, mint ember: amerikai fegyverőrület, ahogy még sohasem látta – FOTÓK

Megosztás Tweet



Az Egyesült Államok zavarba ejtő – és sokszor halálos – romantikus kapcsolata a fegyverekkel egyre erősödik.

A számok azt mutatják, hogy az emberek rekordszámban vásárolnak mordályokat, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fegyveres erőszak tekintetében évtizedek óta 2020 volt a legbrutálisabb az Egyesült Államokban.

Amíg az amerikaiak vágya a saját lőfegyverre egyre erősödik, sok államban szinte már szabályozás sincs arra, hogy ki juthasson hozzájuk. A héten például

a texasi törvényhozók szavazták meg, hogy bárki engedély, háttérellenőrzés vagy képzés nélkül hordhasson magánál kézifegyvert

– írta a Daily Mail.

Az Egyesült Államokban a leggyakrabban idézett lőfegyverekkel kapcsolatos tény az, hogy ez az egyetlen ország a világon, ahol több van belőlük, mint a lakosokból, tíz emberenként körülbelül 12, ami 331 millió amerikainál nagyjából 390 millió mordályt jelent (bár ha a nem regisztrált fegyvereket is hozzávesszük, akkor a becslések szerint ez a szám inkább a duplája lehet).

A megdöbbentő adatok azonban kicsit megtévesztőek. A felnőtt amerikaiak több mint háromnegyede állítja azt, hogy nem rendelkezik fegyverrel, míg néhányan drasztikusan járulnak hozzá a teljes számhoz azzal, hogy hatalmas arzenálokat halmoznak fel otthonukban, amire törvényileg minden joguk megvan.

Ötven ilyen „egyszemélyes hadsereget” mutat be egy új megdöbbentő könyv, a The Ameriguns,

amelynek elkészítéséhez Gabriele Galimberti fotós arra kérte a Facebook amerikai fegyverrajongói csoportjainak tagjait, hogy pózoljanak gyűjteményükkel.

A The Ameriguns hatalmas sikert aratott, Galimberti képei nemrég első helyezést értek el a World Press Photo 2021-es sajtófotó-pályázatán portré kategóriában.

Az alábbi összeállításban amerikai ékszerkészítők, egyházfők, családanyák, fegyverbolt tulajdonosok, valamint volt rendőrök és katonák legféltettebb kincseit tekintheti meg.

Harvest, Alabama – A gyerekeknek már nem maradt hely a bejárón

Gabriele Galimberti has a new book entitled "The Ameriguns," devoted to his series of new photographs chronicling American gun owners. This was taken in Harvest, Alabama: pic.twitter.com/QBcFPg6uAa — Harvey G. Cohen (@CultrHack) November 14, 2020

A fegyverek többe kerültek, mint a ház, nem is kevéssel

Joel és Lynne gyermekeikkel együtt a texasi Austinban élnek. Lynne a fegyverrajongó a családban, gyűjteményében körülbelül 170 különböző mordály található. Mindössze 11 éves fia, Joshua saját pisztolyával járja a házat, melyet egy katalógus segítségével készített.

The guns cost more than the house and it's not even close. pic.twitter.com/yVwyWoIxJ4 — Patrick S. Tomlinson (@stealthygeek) April 30, 2021

Parker Fawbush családjával és lőfegyvereivel az Indiana állambeli Poseyville-ben annak a templomnak a hátsó kertjében áll, ahol lelkészként dolgozik

What’s wild about #GabrieleGalimberti’s "The Ameriguns,” now a @WorldPressPhoto winner, is that the fetishistic gun owners are none the wiser. On #ChattingThePictures, we mostly talk about the IN pastor w fam & arsenal on the church playfield. Watch now: https://t.co/2bRQeNZRVn pic.twitter.com/Bv0etsiiOE — Reading The Pictures (@ReadingThePix) May 24, 2021

Az alábbi úriember a lángszórókkal sem spórolt

THE AMERIGUNS pic.twitter.com/LKDHmBSA06 — THE TAO OF NOW (@InTheNoosphere) April 16, 2021

Ebbe a házba sem érdemes betörni

Congratulations to Gabriele Galimberti who won second place at All About Photo Awards 2020 with his image Avery Skipalis (33) – Tampa, Florida from the series THE AMERIGUNS. https://t.co/lFEDnjVcrX pic.twitter.com/RK3HJOxOKo — All About Photo (@allaboutphotoco) April 9, 2020

Egy kis lazulás a nappaliban

Ez a hálószoba egy igazi puskaporos hordó

all you need to do is a very simple google search of "ameriguns" to see that it's very real. pic.twitter.com/lAR7WzjoLB — Cinderella Man (@hooskerdude) May 3, 2021

Balra egy fegyvermániás háziasszony, jobbra egy igazi patrióta

*En EU existen 393 millones de armas para 328 millones de habitantes *En su serie "The Ameriguns", el fotógrafo Gabriele Galimberti retrató la cultura en EU por las armas Más información 👉 https://t.co/OkobcmAN8j pic.twitter.com/oGAd6Uy4QE — Forbes México (@Forbes_Mexico) April 19, 2021

Családi idill – Ez a kép akár egy horrorfilm jelenete is lehetne

¡ GANADORES DE DE WORLD PRESS PHOTO 2021 ! Los Ameriguns I I

La posesión de armas está garantizada por la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que de 1791 y ha sido un tema controvertido en el discurso legal, político y social estadounidense. pic.twitter.com/i2zTLfLeW1 — j.l. cuerasolatorre (@2b10julio_l) April 20, 2021

Ebben az összeállításban egy Lamborghini és egy vadász család is helyet kapott

Az alábbi influenszer, Brickell Clark bájos külsején kívül fegyvergyarzenáljának köszönhetően gyűjtött több mint 23 ezer követőt az Instagramon