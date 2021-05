Óriási botrány kerekedett a rigai zászlócseréből

A tájékoztatás szerint a fehérorosz vádhatóság vezetője „megvizsgálva a sajtóban és az interneten megjelent, Fehéroroszország érdekei ellen elkövetett súlyos bűncselekményről szóló értesüléseket”, eljárást indított a két lett tisztségviselő ellen, akiket nemzeti hovatartozás alapján elkövetett gyűlöletkeltéssel vádol.

A bűncselekményt szerinte azzal követték el, hogy Fehéroroszország piros-zöld színű, bordűrrel és címerrel díszített állami zászlaját, amelyet a világbajnokságon részt vevő nemzeti válogatott tiszteletére húztak fel Riga belvárosában, az ellenzék által használt fehér-piros-fehér lobogóra cserélték.

„Az állami szimbólum meggyalázása a fehéroroszok nemzeti méltóságának meggyalázása” – jelentette ki a főügyész.

Together with Mayor of Riga @MStakis we raised ⬜️🟥⬜️ flag in the center of Riga, we stand with the people of #Belarus #FreePratasevich #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/0vQntXWmvQ

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 24, 2021