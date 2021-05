A pedofilok mintájára listázzák a diákjaikat szexuálisan zaklató tanárokat

Törvényt fogadott el a japán parlament pénteken, amely jelentősen megnehezíti a munkahelyi szexuális zaklatás miatt elbocsátott tanárok visszatérését a katedrára. Japánban az elmúlt években megnőtt az olyan esetek száma, amikor tanárok a diákjaikat szexuálisan zaklatták. A kormány – a pedofil bűnelkövetők nyilvántartásához hasonlóan – tanári feketelista létrehozását is tervezi.

Elfogadta a Tanácsosok Háza (a japán parlament felsőháza) azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a prefektúrákban működő oktatási testületek számára, hogy elutasítsák azoknak a tanároknak az oktatási engedélykérelmét, akiket kiskorúakkal szembeni szexuális zaklatás vagy más bűncselekmény miatt korábban elmarasztaltak.

273 teachers in Japan punished in fiscal 2019 for sexual misconduct. https://t.co/3zXfTMGExn

— magdalena osumi 💁🏼‍♀️ (@jt_mag_os) December 24, 2020