Pedofil-nyilvántartást sürget a német gyermekvédelmi ombudsman is

Jelentősen, 53 százalékkal nőtt tavaly a gyermekpornográf tartalmak terjesztése az interneten Németországban – derül ki a német rendőrség szerdán közzétett 2020-as kimutatásából. A német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) az elmúlt évben 18 761 esetet rögzített gyermekpornográf tartalmak előállításával, birtoklásával és terjesztésével kapcsolatban. A gyermekvédelmi biztos most országos pedofil-adatbázis létrehozását sürgeti.

Holger Münch, a BKA elnöke a gyermekek elleni szexuális zaklatással és a gyermekpornográf esetek ugrásszerű növekedését az Amerikai Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központja (NCMEC), egy nonprofit szervezet által felderített gyanús tartalmú weboldalak számának növekedésével magyarázta.

„Minden, az interneten közzétett anyag mögött egy gyermek valódi bántalmazása áll” – mondta Münch a 2020-as adatok bemutatásakor.

Tavaly az NCMEC-től mintegy 56 000 bejelentés érkezett a BKA-hoz, amelyek közül 29 000 bűnügyi szempontból releváns volt. Az előző évben még 21 600 büntetőjogi eljárás indult

– számolt be a német nyomozóiroda elnökének bejelentéséről a Berliner Zeitung online kiadása.

Egyre gyarapodik a feltárt esetek száma

A BKA elnöke idén a bejelentett esetek számának további növekedésére számít, miután a gyermekpornográf weboldalak számának gyarapodásával párhuzamosan a felderítés módszerei és hatékonysága is egyre nagyobb.

Németország nemzetközi szinten is egyre szorosabban együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Adathalmazokat cserélnének a darkneten végzett vizsgálatok során. Münch azt is elmondta, hogy Németországban 2022-től új irányelveket vezetnek be az informatikai vállalatok számára, melynek célja a bűnözés, benne a gyermekpornográfia virágzását elősegítő darknet visszaszorítása.

Szakértők szerint a fel nem tárt bűncselekmények száma mintegy hétszerese annak, mint amennyit végül bejelentenek a rendőrségnek.

Tavaly a német rendőrség 4918 szexuális gyermekbántalmazással összefüggő esetet regisztrált, ami 10 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest. A „sima” gyermekbántalmazások száma pedig 6,8 százalékkal, 14 500 esetre nőtt.

Németországban emellett 152 kiskorú szenvedett halálos kimenetelű bántalmazást, ezek közül 79 esetben szándékos, míg 73 esetben gondatlan emberölés történt.

Elfogadhatatlannak tartja a magas számokat a gyermekjogi biztos

A német kormány gyermekvédelmi biztosa, a 2011 óta hivatalában lévő Johannes-Wilhelm Rörig elfogadhatatlannak nevezte a szerdán közzétett számokat. „Úgy tűnik, hogy a fiatalok ellen az interneten elkövetett szexuális erőszak kezelése kicsúszott a kezünkből” – jelentette ki. Ezért újabb határozott beavatkozást sürgetett Németországban.

„Amíg a politikusok és a társadalom nem hajlandó küzdeni a fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális erőszak ellen sem az analóg, sem a digitális világban; amíg nem következetesek abban, hogy egységes országos szabályozás kell ez ügyben, addig még ezerszer meg fog történni, hogy szexuálisa kihasználják és megerőszakolják a német gyermekeket”

– fogalmazott.

Németországban is pedofiladatbázis létrehozásában látják a jövőt

Rörig felszólította a szövetségi államok belügyminisztereit, hogy fogjanak össze a gyermekpornográfia visszaszorítása érdekében, és hozzanak létre egységes pedofil-nyilvántartást.

A biztos szerint szigorítani kell az internetes pedofília büntetési tételeit, és jelentősen meg kell növelni az elkövetők kézre kerítésére tett erőfeszítéseket, például a gyanús weboldalak kiemelt rendőrségi megfigyelése révén.

– szögezte le a német gyermekjogi biztos.

Rörig szerint ehhez szükség van a politikai-jogi háttér erősítésére és a jogi hatóságok hatáskörének összevonására. A pedofíliát terjesztő weboldalakat kíméletlenül fel kell törni, és a pedofiloktól lefoglalt számítógépeknek többé nem szabad csupán bizonyítékként porosodni a rendőrségi raktárakban.

A címlapfotó illusztráció.