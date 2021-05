Macron elismerte a francia felelősségét a ruandai népirtásban

Megosztás Tweet



Franciaország elismeri lesújtó felelősségét a népirtásban – jelentette ki Emmanuel Macron a közép-afrikai Ruanda fővárosában, Kigaliban csütörtökön. A francia köztársasági elnök 27 évvel a történtek után mondott beszédet a népirtás emlékművénél.

Nagyon várták már ezt a beszédet – emelte ki a Valeurs Actuelles című jobboldali lap, utalva az 1994-es, 937 ezer tuszi és hutu nemzetiségű ruanadai lakos halálával járó konfliktusra. Macron felidézte az 1994 áprilisa és júniusa között lezajlott, futótűz sebességével elterjedő mészárlást. A köztársasági elnök reményét fejezte ki, hogy megbocsátják Párizsnak ezt a mészárlást.

Kigaliban az utcákon nem voltak kitéve azok a máskor szokásos transzparensek és zászlók, melyek a magas szintű látogatáskor szokásosak.

Az elnök, akinek személyében 2010 óta először látogatott Ruandába vezető francia politikus, azután látogatott Ruandába, azután kereste fel a közép-afrikai országot, hogy egy francia bizottság márciusban jelentést adott ki a történelem egyik legnagyobb népirtása idején tett francia magatartásról – derül ki a Reuters tudósításából.

A gyarmati szemlélet a jelentés szerint elvakította a francia politikusokat, tisztségviselőket, s ezért Párizst felelősség terheli a mészárlásban.

Macron ugyanakkor aláhúzta, hogy Párizs „nem bűnrészes, csak felelős” a korábbi konfliktusban.

A rossz tanács

1994. április 4-én Juvénal Habyarimana, Ruanda hutu elnöke először a zairei Kinshasába repült, ahol tárgyalásokat folytatott Mobutu Sese Seko elnökkel, majd onnan a tanzániai Dar es-Salaamba , hogy egy regionális csúcsértekezleten vegyen részt. (Mobutu szélsőbaloldali rezsimje jelentős francia támogatást élvezett épp úgy, mint az uralmát később megdöntő, marxista Laurent-Desirée Kabila – a szerk.)

Mobutu figyelmeztette a ruandai elnököt, hogy részben a francia titkosszolgálattól származó információk szerint életére törnek. Habyarimana ennek ellenére elment a dar-es-salaam-i találkozóra, de amikor április 6-án hazafelé indult, elfogadta a franciák ajánlatát, és a saját elnöki repülőgépe helyett egy francia katonai repülőgépre szállt fel, hogy visszatérjen Kigaliba. Vele utazott Cyprien Ntaryamira, Burundi hutu elnöke. A Kigali repülőtér felett a gépet két, vállról indított rakétával lelőtték.

Francia-angol „gyarmati” vetélkedés

A merényletet követően Ruandában napokon belül elszabadult a pokol. A kis termetű, franciául is beszélő hutuk és a magas termetű, a franciát ugyan beszélő de az angol nyelvhez és érdekszférákhoz jobban kötődő tuszik százezres tömegekben irtották egymást a nemzetközi közösség teljes passzivitása mellett: az ENSZ még ki is vonta erőit az országból, és csak egy jelképes jelenlétet 450 főt biztosított.

A tuszi hadsereget vezető Kagame ezredesnek (aki ténylegesen is tett a népirtás megfékezéséért) az ENSZ ráadásul megpróbált visszavonulót parancsolni, melyre Kagame, tuszi lévén nem volt hajlandó.

A népirtás harmadik hónapjában a francia kormány csapatokat vetett be Ruanda nyugati részén az Opération Turquise keretében, de csak a külföldi állampolgárok evakuálására voltak képesek, és bizonyos esetekben még az általuk megszállt zónában is folytatódott a népirtás.

A franciák mindig is gyanakodva szemlélték az Ugandából (angol kulturális hagyományokkal rendelkező ország) előrenyomuló RPA-t, mert úgy érezték, hogy a francia nyelvű Ruandában ez a befolyásukat csökkenti (ez később be is következett).

Macron részéről nem az az első gesztus az afrikai közösségek felé: szerdán arról beszélt, hogy az afrikai bevándorlók „esélyt jelentenek Franciaország számára.