A Hungary Helps segít Boszniának a migrációs válság kezelésében

A menekülttáborok járványkezelésében és a környezetvédelem erősítésében is segít a Hungary Helps program. A magyar kezdeményezés most Bosznia Hercegovinában, ahová Azbej Tristan államtitkár is ellátogatott és Bihács polgármesterével is egyeztetett a térséget sújtó migrációs válságról. Az M1 Ma reggel című műsorának Azbej Tristan a KDNP alelnöke volt a vendége.