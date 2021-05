Videón jelentkezett a fehérorosz ellenzéki aktivista – kikényszerített vallomást gyanítanak

A fiatalember a több Telegram-csatornára is feltöltött felvételen azt mondta, hogy bizonyos sajtójelentésekkel szemben jó egészségi állapotban van, nincsenek szívproblémái.

Közölte, hogy jelenleg egy minszki fogdában van előzetes letartóztatásban, ahol megfelelően bánnak vele, valamint hozzátette, hogy együtt fog működni a hatóságokkal.

First video appearance of Roman Protasevich (Raman Pratasevich) since his detention in Minsk airport after the forced landing of a Ryanair flight: https://t.co/ZQFkHcVwzd

